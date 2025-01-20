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AH股新聞

20/01/2025 11:24

【大國博弈】韓正晤美國商界人士，馬斯克稱特斯拉願深化對華投資

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓
正當地時間１９日在華盛頓會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表。韓正同日還會見
了特斯拉公司首席執行官馬斯克，表示歡迎包括特斯拉在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展
的成果，為促進中美經貿關係作出新的更大貢獻。馬斯克則稱，特斯拉公司願深化對華投資合作
，為促進美中經貿往來發揮積極作用。
　
＊韓正：冀美國企業繼續投資中國、扎根中國＊
　
　　在會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表時，韓正表示，習近平日前同特朗普進
行了重要通話，就中美關係發展達成重要共識。中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中
美關係開好局、起好步，保持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。
美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，是中美經貿合作和中國改革開放的參與者、見證者
、貢獻者和受益者。中國將堅定不移推進改革開放，持續改善優化營商環境。希望美國企業繼續
投資中國、扎根中國，積極發揮橋樑作用，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出更大貢獻。
　
　　美國工商界人士表示，特朗普和習近平日前通話向外界傳遞了積極信號，令人振奮。美中作
為世界上最富有活力和科技最發達的前兩大經濟體，理應開展互利合作，找到建設性和穩定的相
處之道。美工商界看好中國經濟前景和在華發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和
經貿合作不斷向前發展。（ｓｌ）　

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