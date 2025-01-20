【提振內房】萬科ＡＨ股境內債急漲，深圳政府表態要維持穩定經營

《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，深圳市政府上周五（１７日）

就萬科（０２２０２）（深：０００００２）的情況召開了閉門會議，當地政府官員在會上表示

要維持萬科的穩定經營；官方還計劃引入新的審計方和財務顧問，對萬科的地產項目和資產進行

梳理。



萬科總部位於深圳，其最大股東深圳地鐵是深圳市國資委直管的大型國企。在萬科流動性壓

力增大的背景下，深圳政府此舉顯示出其正高度關注事態發展。



報道指，深圳市政府和萬科未立即置評。



受消息刺激，萬科Ａ股股價午後急漲３％，報６﹒８３元（人民幣．下同）；萬科Ｈ股升勢

更強，現漲６﹒６％，報５﹒０２港元。



萬科境內債亦多數走強。萬科在深交所的３隻債券漲超２０％觸發臨停，其中「２２萬科

０７」漲２４﹒２％，「２２萬科０５」漲２０﹒０１％，「２２萬科０２」漲２０％。



此前內媒《經濟觀察報》於１６日晚突然報道指，萬科總裁兼ＣＥＯ祝九勝上已被中國公安

機關帶走，深圳相關工作專班已經全面介入萬科，該公司或將面臨接管改組。不過，幾個小時後

，《財聯社》報道稱，祝九勝在１７日凌晨更新了微信朋友圈。《經濟觀察報》網站隨後移除之

前的報道。



另外，彭博分析師Ｋｒｉｓｔｙ Ｈｕｎｇ和Ｍｏｎｉｃａ Ｓｉ今日在報告中表示，鑒於

萬科短期債務的現金覆蓋率降至２００４年以來最低水平，如果政府不救，萬科流動性可能在

２０２５年達到崩潰的臨界點。



報告中提到，當前萬科的短期債務現金覆蓋率為６５％，而且可能進一步下降，而其最大股

東深圳地鐵的流動性同樣緊張。（ｓｌ）

