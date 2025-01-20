《中國要聞》廣東去年工業總產值料破２０萬億，工業投資增近７％

《經濟通通訊社２０日專訊》廣東全省工業和信息化工作會議今日舉行。２０２４年，全部

工業總產值預計突破２０萬億元（人民幣．下同），規上工業企業營業收入突破１９萬億元，軟

件業務收入突破２萬億元，均邁上新的萬億元台階；規模以上工業增加值增長４﹒２％，工業投

資增長６﹒７％，工業對全省ＧＤＰ增長的貢獻率超５０％。



２０２４年，全省工業投資增長６﹒７％，佔固定資產投資比重超３７％，創１８年來新高

，成為全省第一大投資主體。



２０２４年，全省工業技術改造投資增長１１﹒５％、連續２４個月保持兩位數增長，工業

設備更新投資增長１７﹒９％、增速創９年來新高。



２０２４年，全省汽車產量突破５７０萬輛，連續８年居全國第一，其中新能源汽車產量

３６１萬輛、增長４３％。工業機器人產量超２４萬台（套）、增長３１﹒２％，產量佔全國

４４％、連續５年居全國第一。



＊今年聯動超千企增資擴產，加快發展具身機器人產業＊



展望２０２５年，在抓項目、擴投資方面，廣東將加力推進項目建設，力爭省製造業重點項

目全年完成投資１７００億元；省市聯動推動超１０００家企業實施增資擴產，支持更多新項目

留在本地、集聚發展。



在抓產業、搶賽道方面，廣東將構建未來產業和戰略性新興產業、支柱產業協同聯動的發展

格局，爭創國家新型工業化示範區、世界級先進製造業集群。其中，加快發展具身機器人產業，

抓住市場需求爆發前的時機，大力發展具身機器人特別是面向養老服務的機器人。錨定集聚成勢

發展生物醫藥產業，爭取用３年時間打造萬億級產業集群。



＊以低空經濟為重點產業，鼓勵研製無人駕駛遊艇產品＊



廣東還將把低空經濟作為重點產業，推動低空經濟製造端與應用端、服務端融合發展，加速

低空裝備迭代升級。推動遊艇製造業發展，鼓勵研製無人駕駛遊艇產品，打造廣東自主遊艇品牌

。推動建立未來產業投入增長機制，前瞻布局生物制造、量子科技、具身智能、６Ｇ等未來產業

。（ｓｌ）

