《Ａ股焦點》海能達微跌，竊取摩托羅拉商業機密案已達成和解

《經濟通通訊社２０日專訊》中國無線通信設備商海能達（深：００２５８３）與摩托羅拉
系統公司的侵權訴訟有新進展。據內媒《藍鯨新聞》報道，其記者以投資者身份致電海能達詢問
相關信息，海能達方面表示，「我們已達成了和解，具體信息可以關注公司出的公告」。
海能達股價今日收市微跌０﹒０８％，報１３﹒３８元人民幣。
《路透》曾在上周三報道稱，海能達已於伊利諾州聯邦法院承認竊取摩托羅拉解決方案
（Ｍｏｔｏｒｏｌａ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）有關數字移動無線電技術的商業機密。根據認罪協
商，海能達將被處以最高６０００萬美元罰款，並必須另外向摩托羅拉支付竊取技術的賠償金。
＊海能達與摩托羅拉方案自２０１７年起多番角力＊
摩托羅拉解決方案於２０１７年起訴海能達盜用商業機密和侵犯其雙向無線電相關版權，
２０２０年一審判決認定海能達侵權，判賠７﹒６４億美元。經海能達上訴，法院次年將賠償金
額降至４﹒０７億美元。
美國司法部則於２０２２年２月起訴海能達及其７名員工，指控他們竊取無線電專有信息。
起訴書稱，從２００７年到２０２０年，海能達在馬來西亞招募摩托羅拉員工竊取商業機密。起
訴書發出後，海能達否認了相關指控，並於２０２２年６月向深圳市中級人民法院訴請公司全新
設計開發的Ｈ系列產品不侵犯摩托羅拉的商業秘密和版權。
摩托羅拉則向美國伊利諾伊州聯邦地區法院提交禁訴令動議，要求海能達撤回深圳案件的起
訴。美國法院於２０２４年３月２５日批准了該動議，判令臨時禁止海能達銷售雙向無線電技術
的產品，並處以每天１００萬美元的罰款，直至海能達完全遵守禁訴令之時止。海能達遂撤銷起
訴並按要求暫停銷售有關產品，同時向美國法院申請撤銷上述判令。美國法院２０２４年４月裁
定暫停執行該判令。（ｓｌ）
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