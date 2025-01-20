《國企紅籌》廣汽集團（０２２３８）最多２１億人幣投資新疆昆侖

《經濟通通訊社２０日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，董事會
審議通過《關於全資子公司優湃能源對外投資的議案》，由全資子公司優湃能源科技（廣州）以
完成備案的評估報告為基礎，投資新疆昆侖藍鉆礦業開發不超過２１億元人民幣，預計將持有新
疆昆侖不超過２５％股權。
另外，該集團指，董事會審議通過向西藏地震災區捐贈共４００萬元人民幣，專款用於支持
當地抗震救災和災後重建等工作。（ｗｈ）
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20/01/2025 08:35
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審議通過《關於全資子公司優湃能源對外投資的議案》，由全資子公司優湃能源科技（廣州）以
完成備案的評估報告為基礎，投資新疆昆侖藍鉆礦業開發不超過２１億元人民幣，預計將持有新
疆昆侖不超過２５％股權。
另外，該集團指，董事會審議通過向西藏地震災區捐贈共４００萬元人民幣，專款用於支持
當地抗震救災和災後重建等工作。（ｗｈ）
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