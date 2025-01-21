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AH股新聞

21/01/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》Ａ股上新聞聯播

　　《政政經經》Ａ股於去年９月３０日曾上新聞聯播，但隨後市場動盪。今次Ａ股再上新聞聯
播，與去年９月３０日的上新聞聯播有所不同。
　
　　新聞聯播再次聚焦Ａ股市場，但此次報道的焦點並非股市的暴漲，而是３１０家上市公司在
春節前宣布實施特別分紅，擬分紅總額高達３４３１﹒９億元人民幣。此次報道特別強調分紅，
不難看出監管層似乎有意引導投資者轉向價值投資理念，致力於打造Ａ股市場穩健的慢牛行情。
　
　　中國人民銀行副行長宣昌能在國新辦１月１４日舉行的「中國經濟高質量發展成效」系列新
聞發布會上說，按照中央「實施更加積極有為的宏觀政策」要求，人民銀行今年將落實好適度寬
鬆的貨幣政策。下階段，宏觀經濟政策還將進一步強化逆周期調節，將根據國內外經濟金融形勢
和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，支持實現全年經濟社會發展目標。綜合運
用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保證寬鬆的社會融資環境。強化
利率政策執行，在保持金融業健康經營基礎上，進一步降低社會綜合融資成本。
　
　　這些都利好Ａ股。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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