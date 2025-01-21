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AH股新聞

21/01/2025 08:38

《駐京專電》李強召開專家座談會，聽取對政府工作報告意見

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共中央政治局常委、國務院總理李強
２０日下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵
求意見稿）》的意見建議。李強強調，要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，財政
政策要主動靠前發力、盡快形成實際支出，貨幣政策要保持流動性充裕、推動資金充分流向實體
經濟，注重政策的協調配合，為應對挑戰、推動發展提供強有力的政策支持。
　
　　座談會上，張輝、任少波、劉珺、梁文鋒、魏洪興、陳學東、陳紅彥、杜斌、鄒敬園等先後
發言。大家認為，去年面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，國家加大宏觀調控力
度，不斷推出創新性政策舉措，經濟實現了較快增長，各項事業取得新進展，市場預期和社會信
心有效提振，成績來之不易。大家還結合各自領域，就解決當前發展中的問題、做好今年政府工
作提出了意見建議。
　
＊李強：要以科技創新推動新舊動能轉換＊
　　
　　李強強調，密切跟蹤國內外形勢變化，及時調整政策舉措，充實完善政策工具箱。要進一步
深化改革擴大開放，圍繞做大做強國內大循環打通堵點卡點，打造一流營商環境，激發各類經營
主體活力，有序擴大自主開放、單邊開放。要以科技創新推動新舊動能轉換，集中力量突破關鍵
核心技術和前沿技術，加快推進科技成果產業化，努力培育更多經濟新增長點。要更大力度保障
和改善民生，促進居民增收減負、提高生活品質。
　
　　李強指出，過去一年，經濟運行總體平穩、穩中有進。同時要看到，中國發展還面臨不少困
難和挑戰，特別是外部環境的不確定不穩定因素上升，要準確把握形勢，善於化危為機。中國擁
有制度、市場、產業、人才等綜合優勢，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變，只要堅
定不移辦好自己的事，一定能促進中國經濟平穩健康發展。

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