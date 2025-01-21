《駐京專電》習近平與黨外人士迎新春，促工商聯提振民營發展信心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共總書記、國家主席習近平２０日下午

在人民大會堂，與各民主黨派中央、全國工商聯負責人及無黨派人士代表，共迎新春，並向他們

致以新春祝福。



習近平向各民主黨派、工商聯和無黨派人士提出３點希望。一是提高政治站位，進一步畫好

同心圓。二是緊扣中心工作，積極獻策出力。三是加強自身建設，提高履職能力。他更要求，全

國工商聯要引導民營經濟人士，保持創業熱情，提振發展信心，引導民營企業建立及完善，中國

特色現代企業制度，努力實現高質量發展，加強自身建設，提高履職能力等。



習近平表示，今年是「十四五」規劃收官之年，要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極

有為的宏觀政策，做好高質量發展，推動高水平科技自立自強，保持經濟社會發展良好勢頭，圓

滿完成「十四五」規劃目標任務，為「十五五」良好開局打牢基礎。



應邀出席的有全國政協副主席何厚鏵、梁振英，已退出領導崗位的各民主黨派中央、全國工

商聯原主席、第一副主席和常務副主席。民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央

主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中

央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍和無黨派人士代表謝曉亮、許為鋼等

應邀出席。

