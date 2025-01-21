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AH股新聞

21/01/2025 08:56

【歐盟加稅】商務部：對歐盟就標準必要專利起訴至世貿表示遺憾

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》歐盟將中方在標準必要專利許可訴訟案件
中的有關司法裁判，起訴至世貿組織爭端解決機制。中國商務部表示，中方已收到歐方磋商請求
，並對歐方起訴表示遺憾。
　
　　商務部條約法律司負責人表示，中方嚴格按照世貿組織規則和加入承諾，不斷完善知識產權
保護立法和執法，取得的成績有目共睹。中歐關於知識產權問題溝通的渠道也始終暢通。中方將
按照世貿組織規則處理後續事項，堅決維護自身合法權益。

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