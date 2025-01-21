《駐京專電》何立峰：有力有序有效推進城市更新重點任務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共中央政治局委員、國務院副總理何立

峰表示，要進一步認識實施城市更新對於城市發展模式轉型、助力經濟高質量發展、滿足民眾需

要的重大意義，堅持目標導向和問題導向，有力有序有效推進城市更新重點任務。



何立峰在全國城市更新工作部署視頻會議上指出，實施城市更新必須科學制定城市更新專項

規劃，堅持一張藍圖繪到底、幹到底，做到資金和要素跟著項目走，項目跟著規劃走。要講究策

略方法，堅持盡力而為、量力而行，先急後緩、有力有序，合理適用、因地制宜，科學確定改造

目標和標準，讓群眾舒適舒心。



＊構建好政府、市場與住戶之間的資金共擔機制＊



他表示，要落實項目資金平衡責任，按照市場化、法治化原則，統籌利用各方面資金資源，

構建好政府、市場與住戶之間的資金共擔機制。堅持不動則已、動則必快、動則必成，按期高質

量完成項目建設，確保把好事辦好、實事辦實。城市政府應切實承擔好主體責任，精心謀劃組織

，務實推進城市更新項目實施，確保工程質量安全，中央有關部門要加強政策支持，共同推動城

市更新工作取得實效。

