《駐京專電》北京今年供地總量持平往年，住宅用地指標３００公頃

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京市發布今年供地計劃，其中提出，落

實「嚴控增量、優化存量、提高質量」的要求，結合市場需求安排商品住宅用地彈性指標２４０

－３００公頃。加大保障性住房用地供應力度，強化存量改造，安排保障性住房用地４７５公頃

，較２０２４年增加１５公頃，統籌推進城中村安置房、配租型、配售型等保障性住房供應。



２０２５年供地計劃安排建設用地供應總量３１６５－３６６５公頃，較往年基本持平。住

宅用地安排９５５－１０１５公頃，佔比３７％。其中，商品住宅用地２４０－３００公頃，保

障性住房用地４７５公頃；產業用地安排４７０－５１０公頃，佔比１９％。其中，研發用地

８０公頃，工業用地２３０公頃，倉儲用地５０公頃，商服用地５０－７０公頃，鄉村產業６０

－８０公頃；公共管理與服務用地６５０公頃，佔比２４％；城市道路及交通設施用地５５０公

頃，佔比２０％。



北京市規劃和自然資源委員會還發布了２０２５年度第一輪擬供應商品住宅用地清單，共涉

及４宗地，均位於市場需求突出、基礎設施和公共服務配套較好的區域，其中，中心城區用地１

宗，在海澱區；城市副中心地區用地１宗；平原多點地區用地２宗，在順義區。上述用地將於２

月中旬供應。



＊招商蛇以底價３４﹒８億元摘得北京亦莊宅地＊



北京亦莊新城一宗涉宅用地昨日（２０日）出讓，招商蛇口（深：００１９７９）以底價

３４﹒８億元（人民幣．下同）成交。該地塊為北京經濟技術開發區亦莊新城０２０２街區

ＹＺ００－０２０２－Ｘ２４Ｒ２、Ｘ２４Ｂ１、Ｘ２４Ｇ１－１、Ｘ２４Ｇ１－２地塊，用地

規模６６９７２﹒３平方米，規劃建築面積１１４１７１平方米，該地塊最終由招商蛇口以

３４﹒８億元底價競得，成交樓面價３０４８１元每平方米。

