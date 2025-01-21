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AH股新聞

21/01/2025 09:28

《駐京專電》北京今年供地總量持平往年，住宅用地指標３００公頃

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京市發布今年供地計劃，其中提出，落
實「嚴控增量、優化存量、提高質量」的要求，結合市場需求安排商品住宅用地彈性指標２４０
－３００公頃。加大保障性住房用地供應力度，強化存量改造，安排保障性住房用地４７５公頃
，較２０２４年增加１５公頃，統籌推進城中村安置房、配租型、配售型等保障性住房供應。
　
　　２０２５年供地計劃安排建設用地供應總量３１６５－３６６５公頃，較往年基本持平。住
宅用地安排９５５－１０１５公頃，佔比３７％。其中，商品住宅用地２４０－３００公頃，保
障性住房用地４７５公頃；產業用地安排４７０－５１０公頃，佔比１９％。其中，研發用地
８０公頃，工業用地２３０公頃，倉儲用地５０公頃，商服用地５０－７０公頃，鄉村產業６０
－８０公頃；公共管理與服務用地６５０公頃，佔比２４％；城市道路及交通設施用地５５０公
頃，佔比２０％。
　
　　北京市規劃和自然資源委員會還發布了２０２５年度第一輪擬供應商品住宅用地清單，共涉
及４宗地，均位於市場需求突出、基礎設施和公共服務配套較好的區域，其中，中心城區用地１
宗，在海澱區；城市副中心地區用地１宗；平原多點地區用地２宗，在順義區。上述用地將於２
月中旬供應。
　
＊招商蛇以底價３４﹒８億元摘得北京亦莊宅地＊
　
　　北京亦莊新城一宗涉宅用地昨日（２０日）出讓，招商蛇口（深：００１９７９）以底價
３４﹒８億元（人民幣．下同）成交。該地塊為北京經濟技術開發區亦莊新城０２０２街區
ＹＺ００－０２０２－Ｘ２４Ｒ２、Ｘ２４Ｂ１、Ｘ２４Ｇ１－１、Ｘ２４Ｇ１－２地塊，用地
規模６６９７２﹒３平方米，規劃建築面積１１４１７１平方米，該地塊最終由招商蛇口以
３４﹒８億元底價競得，成交樓面價３０４８１元每平方米。

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