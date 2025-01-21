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21/01/2025 10:17

【內房困局】內地各線城市租金水平創近年新低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》去年９月以來，內地樓市政策組合拳陸續落地，新房價格出現
企穩跡象，購房群體的信心正在回升。然而，反映全國各線城市的租房市場仍在尋底中。
　
　　中指研究院最新公布的數據顯示，２０２４年１２月，一、二、三四線城市住宅平均租金分
別為７５﹒３７元（人民幣．下同）╱平方米╱月、２８﹒３１元╱平方米╱月和２４﹒５８元
╱平方米╱月，創２０２１年９月以來新低。對比２０２１年９月，２０２４年１２月一、二、
三四線城市住宅租金分別下跌了７﹒１５％、９﹒７９％和８﹒９０％。
　
　　縱觀２０２４年全年，在租賃房源供給、人口流動、就業高峰、收入預期等因素的共同影響
下，全國住宅租金價格目前仍在尋底過程當中。
　
　　展望２０２５年，麟評居住大數據研究院預計，２０２５年各地將繼續加大保障性租賃住房
的建設和投入，以滿足更多中低收入群體的住房需求，住宅租賃市場短期內租金仍處於調整階段
。但如果經濟逐步復甦、就業市場改善，居民的收入水平有望得到提升，租房消費能力也可能會
隨之改善。（ｌｃ）

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