《中國要聞》內地１５省份下調今年經濟目標增速，僅天津上調

《經濟通通訊社２１日專訊》在近日召開的２０２５年地方兩會上，全國３１個省份中，僅

天津上調了２０２５年地區生產總值（ＧＤＰ）增長目標，另有１５個省份下調經濟增長目標，

其餘１５個省份目標大體持平。



據《財新網》統計，２０２５年目標增速最高的省份為西藏，設定為「７％以上，力爭達到

８％」；２０２４年增長略顯乏力的海南仍將目標設為６％以上，重慶、內蒙古、湖北、新疆四

省份目標為６％左右；安徽、四川、浙江、河南等九省份目標為５﹒５％左右或以上；福建將增

長目標設在５％－５﹒５％區間，山東、江蘇、北京、上海等１４個省份預期經濟增長５％左右

或以上；只有青海增長目標低於５％，為４﹒５％左右。



與各自２０２４年增長目標相比，天津將目標上調０﹒５個百分點至５％左右；包括經濟大

省江蘇、山東、浙江在內的十個省份２０２５年目標與去年完全一致，內蒙古、湖北分別從６％

以上、６％調整為６％左右，河南從５﹒５％調整為５﹒５％左右，廣西、廣東分別從５％以上

、５％調整為５％左右。１４個下調目標增速的省份中，海南從８％左右下調為６％以上，西藏

從８％左右調整為「７％以上，力爭達到８％」；安徽、四川等１２個省份均下調０﹒５個百分

點，另有福建從５﹒５％左右調整為目標區間５％－５﹒５％。



據華創證券首席宏觀分析師張瑜測算，３１個省份２０２５年加權目標增速為５﹒２６％，

略低於２０２４年的５﹒４１％。參考全國加權平均增速，疊加往年全國增長目標與北京、上海

較為接近，預計２０２５年全國增長目標仍將維持在５％左右。（ｌｃ）

