花旗上調交通運輸及金融股評級，建議沽售港鐵碧桂園

《經濟通通訊社２１日專訊》花旗集團公布「２０２５年中港股市展望」，花旗銀行研究部

董事總經理劉顯達表示，由於政府推出更為寬鬆的政策以促進海外遊客來華旅遊，該行將交通運

輸股的評級從「中性」上調至「增持」，維持對科技股及互聯網股「增持」評級。



花旗將電信、公用事業和金融股的評級從「減持」上調至「中性」，主要看好相關Ａ股，在

中國１０年期國債收益率下降的情況下，這些股可能成為具有吸引力的收益選擇。但該行將工業

和消費品的評級由「增持」下調至「中性」，原因是外部關稅風險增加和中國經濟放緩等因素。



該行表示，由於高庫存、需求減少和平均售價下降，該行將房地產評級從「中性」下調至「

減持」。



劉顯達稱，該行預計美國對華關稅將加徵１５個百分點，料上述關稅將於今年下半年實施，

亦料今年中國ＧＤＰ將增長４﹒２％。



花旗的首選Ｈ股沽售名單為康師傅控股（００３２２）、徽商銀行（０３６９８）、碧桂園

（０２００７）、中國燃氣（００３８４）、華能國際電力股份（００９０２）以及港鐵公司

（０００６６）。



該行的首選Ａ股沽售名單為絕味食品（滬：６０３５１７）、華熙生物

（滬：６８８３６３）、三六零（滬：６０１３６０）、歐菲光集團（深：００２４５６）、深

信服科技（深：３００４５４），萬業企業（滬：６００６４１）及通威股份

（滬：６００４３８） 。（ｂｎ）

