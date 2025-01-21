《神州頭條》財經報章頭版摘要：中共中央政治局召開會議

《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２０日召開會議，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院

、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報

告》、《關於全面推動黃河流域生態保護和高質量發展的意見》。



習近平同黨外人士共迎新春

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在中華民族傳統節日乙巳蛇年春節即將到來之際，國家主席習近平２０日下午在人民大會堂同各

民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表歡聚一堂，共迎佳節。習近平代表中共中央

，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線廣大成員，致以誠摯問候和新春祝福。



錨定高質量發展，經濟大省「挑大梁」

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近期，地方兩會密集召開。廣東省、江蘇省、浙江省、山東省、河南省、四川省等經濟大省

２０２５年地區生產總值增速預期目標體現了穩中求進的工作總基調，並對全方位擴大內需作出

細緻部署。同時，各地將建設現代化產業體系作重要任務，將重點布局新興產業和未來產業。





《上海證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２０日召開會議，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院

、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報

告》、《關於全面推動黃河流域生態保護和高質量發展的意見》。



習近平同黨外人士共迎新春

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在中華民族傳統節日乙巳蛇年春節即將到來之際，國家主席習近平２０日下午在人民大會堂同各

民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表歡聚一堂，共迎佳節。習近平代表中共中央

，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線廣大成員，致以誠摯問候和新春祝福。



消費市場掀起「煥新」潮

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春節將至，各地節日氛圍日益濃厚，消費市場活力湧動。各地陸續出台了手機、平板等購新補貼

的實施細則，家電行業以舊換新政策擴圍實施，耐用消費品消費潛力進一步激發。春節假期的旅

遊市場也有望繼續增長，服務消費增長的空間加快釋放。消費作為經濟增長「主引擎」作用將進

一步發揮。





《證券時報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２０日召開會議，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院

、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報

告》、《關於全面推動黃河流域生態保護和高質量發展的意見》。



習近平同黨外人士共迎新春

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在中華民族傳統節日乙巳蛇年春節即將到來之際，國家主席習近平２０日下午在人民大會堂同各

民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表歡聚一堂，共迎佳節。習近平代表中共中央

，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線廣大成員，致以誠摯問候和新春祝福。



兩部門：建立公共數據資源授權運營價格形成機制

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國家發展改革委、國家數據局２０日發布《關於建立公共數據資源授權運營價格形成機制的通知

》，建立公共數據資源授權運營價格形成機制，促進公共數據資源合規高效流通使用。（ｌｃ）

