《鍾之日記》特朗普上場，恒指上兩萬

《鍾之日記》１月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股２０日因馬丁路德金紀念日而休市一天，美國當選總統特朗普就職典禮粉墨登場。特朗

普上任首日未見發布針對中國關稅措施，市場憧憬中美關係緩和，港股連升五日後今早續高開，

盤中一度轉跌，其後又企穩向上，重返兩萬點。恒生指數全日收報２０１０６，升１８０點或

０﹒９％，是今年以來首次收市站穩兩萬關，主板成交近１４８０億元。



＊Ａ股三連升後斷纜，鋼鐵領跌行業板塊＊



今日滬深股市個別走，滬綜指高開後震盪回落，最終收跌０﹒０５％，報３２４２﹒６２點

，深成指及創業板指分別收升０﹒４８％及０﹒３６％。兩市全日成交近１﹒２１萬億元，較上

個交易日增２％。個股跌多漲少，滬深市場超３０００隻個股下跌。



板塊方面，人形機器人、ＡＩ眼鏡、半導體等漲幅居前，鋼鐵、油氣跌幅居前。其中，鋼鐵

股整體挫１﹒５％，領跌行業板塊。中國鋼鐵工業協會公布，２０２４年中鋼協重點統計企業實

現利潤總額４２９億元，同比下降５０﹒３％；平均銷售利潤率僅０﹒７１％，同比下降

０﹒６３個百分點。



中鋼協會長姚林表示：「鋼鐵市場供強需弱態勢十分明顯，企業生產經營非常艱難。」受國

內有效需求不足，特別是房地產市場深度調整等影響，中國粗鋼表觀消費量連續４年下降；預計

２０２５年，下遊用鋼需求將繼續下降，不過降幅有望收窄。



＊碧桂園復牌大漲，已制定計劃緩流動性壓力＊



碧桂園（０２００７）停牌超過九個月後今日復牌，高開後盤中最多升三成，全日收漲

１７﹒５％，報０﹒５７元。碧桂園服務（０６０９８）亦升６﹒５％，報５﹒４元。



碧桂園上周一次過補發２０２３年全年及２０２４年中期業績，一年半期間虧損達

１９１２﹒４２億元人民幣，公司期望今年上半內與債權人就債務重組達成一致。碧桂園最新公

布，在債權人支持下，高等法院於已批准集團延期申請，聆訊現獲延期至５月２６日。



碧桂園公告指出，儘管該集團面臨財困及虧損，集團仍繼續優先推進項目交付，根據中指院

發布的「２０２４年上半年中國房地產企業交付規模排行榜」，碧桂園於２０２４年上半年交付

量排名第一。集團稱已積極行動，並將繼續整合資源以盤活項目建設及銷售，並控制整體營運成

本，同時積極響應國家及地方政府的各項扶持政策。



碧桂園指已制定多項計劃及措施緩解流動性壓力，債務上會積極採取各種管理措施，包括就

１８０億人民幣境內債、２８７億元交叉違約境內貸款、３５億元交叉違約境外貸款及７億元交

叉違約境外公司債，進行展期、重組、延長到期協商，並積極推進與財務顧問合作的境外債務重

組提案。



另外，有市場傳言稱華潤置地（０１１０９）將接手萬科（０２２０２）資產萬物雲

（０２６０２）與普洛斯股權，交易金額２００億元人民幣以上。不過，內媒《華爾街見聞》隨

後引述潤地回應稱，消息不屬實。潤地股價收升１﹒３％，萬科彈逾９％。



＊國產替代概念受捧，中芯刷逾４年新高＊



美國總統特朗普上任，即表示考慮最快於２月初對墨西哥及加拿大徵收２５％關稅，因兩國

允許大量人民越過邊境，非法進入美國。至於對中國的新關稅措施，特朗普則未有提及。



法國外貿銀行首席美國經濟學家Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｈｏｄｇｅ認為，特朗普無提及

對中國的關稅措施，並押後ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」的禁令，相信是其討價還價的措施，也可

能與他想跟中國重修關係有關，不排除特朗普在第二任期會與中國更緊密合作。



中金公司發表報告指出，關稅等顧慮或已提前反應。美國對中國半導體等領域的政策促進政

策制定部門提升對技術進步的重視程度，並使得市場投資者更加關注半導體、技術硬體等國產替

代概念。中芯（００９８１）今日繼續受捧，升逾６％破頂，繼續刷新自２０２０年７月以來新

高，中興通訊（００７６３）亦創月高，大升７％。



另外，特朗普強調對於能源價格的管控，希望採取提高能源支出，提高石化能源投資的方式

降低能源價格，中金公司認為這一行為可能造成煤炭，石油等資源類企業價格及利潤下降。中海

油（００８８３）跌０﹒７％，中石油（００８５７）跌近１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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