《駐滬專電》上海未來產業基金不再強制要求子基金必須在滬註冊

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》針對國務院最新發布的《關於促進政府投

資基金高質量發展的指導意見》中關於「鼓勵取消註冊地限制」等條款，上海未來產業基金率先

響應。



作為上海未來產業基金的管理人，上海未來啟點私募基金管理有限公司昨日宣布，面向社會

公開遴選子基金管理機構。申報指南顯示，上海未來產業基金在子基金設立方面，不再「一刀切

」要求註冊在上海。



上海未來產業基金規模１００億元人民幣，存續期１５年，全部由上海市財政出資。該基金

重點關注未來信息、未來能源、未來空間、未來健康、未來製造、未來材料等六大未來產業，與

上海市三大先導產業母基金形成功能鏈接，構成上海市「３＋１」的科技創新引導基金群。



申報指南指出，上海未來產業基金子基金原則上應註冊在上海市，但投資境外標的或上海未

來產業基金對子基金的認繳出資額不超過該子基金認繳出資總額２０％的除外。



業內人士指，「原則上」就意味著有口子，而且申報指南還明確列出了兩條例外情形，這在

某種程度上相當於不再「一刀切」要求子基金必須註冊在上海了。



同時，上海未來產業基金在申報指南中也未明確列出其對子基金的出資比例。一家擬申報上

海未來產業基金子基金的股權機構相關人士表示，不排除上海未來產業基金的出資比例與子基金

是否落戶在上海掛勾，具體要求還未與上海未來產業基金管理人對接溝通。

