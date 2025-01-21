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AH股新聞

21/01/2025 09:13

《大灣區》跨境理財通渠道擴容首月，新增用戶環比增逾１３倍

　　《經濟通通訊社２１日專訊》粵港澳大灣區「跨境理財通」公布了擴至券商渠道後首個月度
成績單。人民銀行廣東省分行發布數據，２０２４年１２月，粵港澳大灣區「跨境理財通」新增
個人投資者１３７３７人，較１１月新增的９５０人大幅增加１３﹒５倍。
　
＊旺丁不旺財，月度跨境匯劃金額僅２７億元＊
　
　　據《財新》報道，自２０２４年１２月４日起，投資者參與「跨境理財通」的渠道自銀行擴
至券商。人氣雖旺，但參與金額增幅卻不顯著。２０２４年１２月跨境理財通的月度跨境匯劃金
額僅錄逾２７億元（人民幣．下同），為２０２４年２月底項目優化後的第二低，顯示渠道擴容
效果尚需時日發酵。
　
　　「跨境理財通」是在內地與香港互聯互通機制下，便利港澳及廣東省九市居民的跨境理財項
目。去年２月２６日起，跨境理財通進行了俗稱「２﹒０」的升級優化，包括個人投資者額度由
１００萬元升級至３００萬元，降低投資者准入條件等，參與機構也由銀行擴大至券商。
　
＊境內外利差擴大，南向通金額拋離北向通＊
　
　　２０２４年１２月，大灣區內地九市已報備的３４家銀行、１４家證券公司通過資金閉環匯
劃管道辦理資金跨境匯劃金額２７﹒０６億，環比增加７４﹒４％。然而，這一增幅主要得益於
２０２４年１１月的低基數效應，當月的匯劃金額僅１５﹒５２億元，是「跨境理財通２﹒０」
以來的最低值。境內利率下行、境內外利差持續擴大，使南向通的受歡迎程度繼續遠遠拋離北向
通。上月北向通跨境匯劃金額只有１６００萬元，南向通跨境匯劃金額錄２６﹒９億元。
（ｒｙ）

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