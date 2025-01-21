《中國要聞》夏寶龍在北京會見證監會黃天祐、梁鳳儀一行

《經濟通通訊社２１日專訊》國務院港澳事務辦公室網站發文指，中央港澳工作辦公室主任
、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日上午在北京會見香港證監會主席黃天祐、行政總裁梁鳳
儀一行。
中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽參加會見。
（ｓｌ）
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21/01/2025 17:49
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