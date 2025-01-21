《中國要聞》官媒：習近平與普京今日舉行視頻會晤

《經濟通通訊社２１日專訊》據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日下午在北京人民大

會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。



習近平和普京曾在上月３１日互致新年賀電。當時習近平表示，面對加速演進的百年變局和

動盪不安的國際形勢，中俄兩國始終沿著不結盟、不對抗、不針對第三方的正確道路攜手前行。

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