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AH股新聞

21/01/2025 15:07

《行業數據》中國智能手機銷量第四季下降３﹒２％，華為重回榜首

　　《經濟通通訊社２１日專訊》市場研究機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ
發布手機銷量月度報告，中國智能手機銷量在２０２４年第四季度同比下降３﹒２％，成為
２０２４年唯一出現同比下滑的季度。華為位居市場份額榜首，其後是小米和蘋果。
　
　　２０２４年第四季度，華為以１８﹒１％的市場份額躍居榜首，同比增長１５﹒５％。
Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ高級研究分析師Ｍｅｎｇｍｅｎｇ　Ｚｈａｎｇ表示，這是自美國禁
令以來，華為首次重新奪回市場領導地位，主要受到中端Ｎｏｖａ　１３系列和高端Ｍａｔｅ　
７０系列發布的推動。
　
　　小米以１７﹒２％的市場份額穩居第二，同比增長３﹒９％，而蘋果的手機銷售市場份額
１７﹒１％，位居第三，同比減少１８﹒２％。
　
　　從全年角度來看，中國智能手機銷量同比增長１﹒５％，相比２０２３年１﹒４％的同比下
降有所回升。ｖｉｖｏ以１７﹒８％的市場份額排名第一，華為以１６﹒３％緊隨其後，小米排
名第三，市場份額為１５﹒７％。
　
　　展望２０２５年，Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ預估中國智能手機市場將繼續保持低個位數的
增長趨勢。近期宣布的全國性智能手機補貼計劃自１月起實施，預計將在２０２５年第一季度成
為推動銷量增長的催化劑。Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ對２０２５年中國智能手機市場保持謹慎
樂觀的展望。（ｊｑ）

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