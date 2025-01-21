《行業數據》中國智能手機銷量第四季下降３﹒２％，華為重回榜首

《經濟通通訊社２１日專訊》市場研究機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ

發布手機銷量月度報告，中國智能手機銷量在２０２４年第四季度同比下降３﹒２％，成為

２０２４年唯一出現同比下滑的季度。華為位居市場份額榜首，其後是小米和蘋果。



２０２４年第四季度，華為以１８﹒１％的市場份額躍居榜首，同比增長１５﹒５％。

Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ高級研究分析師Ｍｅｎｇｍｅｎｇ Ｚｈａｎｇ表示，這是自美國禁

令以來，華為首次重新奪回市場領導地位，主要受到中端Ｎｏｖａ １３系列和高端Ｍａｔｅ

７０系列發布的推動。



小米以１７﹒２％的市場份額穩居第二，同比增長３﹒９％，而蘋果的手機銷售市場份額

１７﹒１％，位居第三，同比減少１８﹒２％。



從全年角度來看，中國智能手機銷量同比增長１﹒５％，相比２０２３年１﹒４％的同比下

降有所回升。ｖｉｖｏ以１７﹒８％的市場份額排名第一，華為以１６﹒３％緊隨其後，小米排

名第三，市場份額為１５﹒７％。



展望２０２５年，Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ預估中國智能手機市場將繼續保持低個位數的

增長趨勢。近期宣布的全國性智能手機補貼計劃自１月起實施，預計將在２０２５年第一季度成

為推動銷量增長的催化劑。Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ對２０２５年中國智能手機市場保持謹慎

樂觀的展望。（ｊｑ）

