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AH股新聞

21/01/2025 16:09

【聚焦人幣】應對特朗普關稅，美媒：中國政府對人民幣貶值存分歧

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據《華爾街日報》報道，隨著中美新一輪貿易戰臨近，在是否
有必要讓人民幣貶值以應對特朗普政府的新關稅問題上，中國政府存在分歧。而據接近中國決策
層的人士透露，北京方面正在展開內部討論，焦點是允許人民幣貶值多少。
　
　　２０１８年初，特朗普在第一個總統任期內打響中美貿易戰，當時中國讓人民幣貶值約
１３％以回擊，人民幣貶值讓中國出口商品變得更便宜。但目前情況更複雜。人民幣無法不受市
場壓力的影響，人行已不得不讓人民幣貶值，這既是中國經濟不景氣的結果，也是市場預料美中
之間出現更多摩擦使然。
　
　　報道引述一位參與討論的政府顧問指出，更靈活的匯率政策也會帶來更靈活的利率政策。但
由負責維護金融穩定的官員組成的另一陣營認為，這種做法風險太大。他們擔心，在銀行系統試
圖獲得更多流動性支持的情況下，無論政府希望用多麼漸進和有序的方式引導人民幣貶值，都將
導致資本外流；市場會基於人民幣貶值的預期而繼續拋售人民幣，認為必須幫助人民幣抵禦市場
衝擊。人行在給予《華爾街日報》的聲明中強調，有信心，有條件，有能力保持人民幣匯率在合
理均衡水平上的基本穩定。
　
＊北京避免大幅貶值，冀與美方保持暢通的談判渠道＊
　
　　報道引述接近決策層的人士透露，北京方面不願意讓人民幣大幅貶值的另一個原因是不想激
怒特朗普，並希望和特朗普的團隊保持暢通的談判渠道。
　
　　過去幾周，人行試圖讓人民幣兌美元穩定在當前約７﹒３３元的水平，這比２０１８年年初
的水平貶值了約１１％。有分析師表示，如果政府沒有實施干預，人民幣兌美元目前將在８元左
右波動。由於人民幣匯率從未由市場力量決定，因此很難估計其市場價值。高盛預計，到今年年
中，人民幣兌美元將貶值至７﹒５元，為近２０年來最低。（ｃｔ）

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