《Ａ股行情》特朗普上任首日關稅按兵不動，滬綜指高開０﹒３８％

《經濟通通訊社２１日專訊》美國當選總統特朗普於當地時間周一（２０日）正式宣誓上任

，再度入主白宮。由於特朗普就職首日並未公布針對中國的關稅措施，人民幣應聲走高，滬深股

市今早齊高開，滬綜指高開０﹒３８％，報３２５６﹒８３點，深成指高開０﹒６５％，創業板

指高開０﹒９７％。券商及保險股造好，小紅書概念股繼續走低。



特朗普雖未即時祭出關稅大招，但他在就職演說中明確表示將會實施關稅。外媒引述一份白

宮貿易備忘錄草案顯示，特朗普指示聯邦機構評估中國在其第一任期內簽署的「第一階段」貿易

協議下的表現。該項貿易協議要求中國兩年內增加採購２０００億美元的美國出口商品，但隨著

新冠疫情的爆發，中國政府沒有達到該目標。備忘錄寫道：「現在將對中國遵守這一協議的情況

進行評估，以確定是否需要強制落實或做出改變。」



國內方面，國家主席習近平在北京一個迎春活動上強調，今年要實施更積極有為的宏觀政策

，以保持經濟成長勢頭；總理李強主持召開專家座談會時重申，要實施更加積極的財政政策和適

度寬鬆的貨幣政策，為應對挑戰、推動發展提供強有力的政策支持。



另外，人行今日進行２５６０億元（人民幣．下同）１４天期逆回購，這是人行時隔近四個

月後再次進行１４天逆回購操作，以維護跨節資金面。公開市場今日有５５０億元逆回購到期，

即今日淨投放２０１０億元。（ｒｙ）

