  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2025 09:27

《Ａ股行情》特朗普上任首日關稅按兵不動，滬綜指高開０﹒３８％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國當選總統特朗普於當地時間周一（２０日）正式宣誓上任
，再度入主白宮。由於特朗普就職首日並未公布針對中國的關稅措施，人民幣應聲走高，滬深股
市今早齊高開，滬綜指高開０﹒３８％，報３２５６﹒８３點，深成指高開０﹒６５％，創業板
指高開０﹒９７％。券商及保險股造好，小紅書概念股繼續走低。
　
　　特朗普雖未即時祭出關稅大招，但他在就職演說中明確表示將會實施關稅。外媒引述一份白
宮貿易備忘錄草案顯示，特朗普指示聯邦機構評估中國在其第一任期內簽署的「第一階段」貿易
協議下的表現。該項貿易協議要求中國兩年內增加採購２０００億美元的美國出口商品，但隨著
新冠疫情的爆發，中國政府沒有達到該目標。備忘錄寫道：「現在將對中國遵守這一協議的情況
進行評估，以確定是否需要強制落實或做出改變。」
　
　　國內方面，國家主席習近平在北京一個迎春活動上強調，今年要實施更積極有為的宏觀政策
，以保持經濟成長勢頭；總理李強主持召開專家座談會時重申，要實施更加積極的財政政策和適
度寬鬆的貨幣政策，為應對挑戰、推動發展提供強有力的政策支持。
　
　　另外，人行今日進行２５６０億元（人民幣．下同）１４天期逆回購，這是人行時隔近四個
月後再次進行１４天逆回購操作，以維護跨節資金面。公開市場今日有５５０億元逆回購到期，
即今日淨投放２０１０億元。（ｒｙ）

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處