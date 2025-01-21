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AH股新聞

21/01/2025 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１７％，半導體、房地產走強

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深三大指數上午小幅上漲。滬綜指半日升０﹒１７％，收報
３２４９﹒８５點，深成指漲０﹒５４％，創業板指漲０﹒３２％。兩市半日成交額７７５７億
元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１２５億或１﹒６％。
　
　　特朗普正式就任美國總統，首日並未宣布對華關稅措施，令投資者稍安心，Ａ股科技股上漲
，半導體半日升２﹒２％，人形機器人概念揚２﹒４％。內媒消息指，近日，英偉達機器人技術
業務副總裁Ｄｅｅｐｕ　Ｔａｌｌａ一行到訪北京的國家地方共建具身智能機器人創新中心。
Ｔａｌｌａ表示，將在２０２５年推動雙方進一步深化合作。在長達兩小時的深度座談中，創新
中心與英偉達就世界模型、數據生成、高精度先進仿真器和機器人全身控制等方向進行了深入討
論，並規劃了相關合作事宜。東港股份（深：００２１１７）、瑞芯微（滬：６０３８９３）升
停封板。
　
　　受碧桂園（０２００７）今日復牌大漲帶動，滬深房地產股整體升１﹒６％，萬科Ａ
（深：０００００２）飆８﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）升５﹒６％，深振業Ａ
（深：０００００６）升４﹒４％。碧桂園在公告中提到，已於１月１４日公布２０２３年度業
績及２０２４年中期業績，並制定多項計劃以緩解流動性壓力，改善財務狀況。這些措施包括與
國內外貸款金融機構持續討論及債務重組提案，並積極響應政府的扶持政策，利用白名單、項目
及土地收儲等政策，尋求外部資源支持公司交付工作。（ｒｙ）

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