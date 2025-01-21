  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2025 15:06

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒０５％止步三連升，兩市成交１﹒２萬億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日滬深股市個別走，滬指高開後震盪回落，最終收跌
０﹒０５％，報３２４２﹒６２點，深成指及創業板指分別收升０﹒４８％及０﹒３６％。兩市
全日成交近１﹒２１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加２２４億元或２％。個股跌多
漲少，滬深市場超３０００隻個股下跌。
　
　　板塊方面，人形機器人、ＡＩ眼鏡、半導體等漲幅居前，鋼鐵、油氣跌幅居前。其中，鋼鐵
股整體挫１﹒５％，領跌行業板塊，沙鋼股份（深：００２０７５）跌５﹒３％，中信特鋼
（深：０００７０８）跌超３％。中國鋼鐵工業協會公布，２０２４年中鋼協重點統計企業實現
利潤總額４２９億元，同比下降５０﹒３％；平均銷售利潤率僅０﹒７１％，同比下降０﹒６３
個百分點。
　
　　中鋼協會長姚林表示：「鋼鐵市場供強需弱態勢十分明顯，企業生產經營非常艱難。」受國
內有效需求不足，特別是房地產市場深度調整等影響，中國粗鋼表觀消費量連續４年下降；預計
２０２５年，下遊用鋼需求將繼續下降，不過降幅有望收窄。
　
＊萬科連日走揚，地產股獲提振＊
　
　　說到房地產，早前有消息指深圳政府落場支持萬科企業（０２２０２）
（深：０００００２），要求維持萬科穩定經營，並計劃引入新審計及財務顧問，梳理萬科的地
產項目及資產。今日又有有市場傳言稱，華潤置地（０１１０９）將接手萬科資產，交易金額
２００億元以上。不過潤地稍後透過外媒回應稱，消息不屬實。今日萬科Ａ股一度漲停，全日收
升７﹒４５％。另外碧桂園（０２００７）今日復牌走揚，地產股獲提振，板塊升約１％。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８３２﹒６１　　＋０﹒０８　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２４２﹒６２　　－０﹒０５　　　　４６８２﹒６３　　
　　上證Ａ股指數　　３３９８﹒６０　　－０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０３０５﹒６９　＋０﹒４８　　　　７３６９﹒７４　　
　　深圳創業板指數　２１１２﹒３９　　＋０﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６１﹒９２　　＋０﹒１１　　　　　０﹒６５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９０﹒３７　　－０﹒０２　　　　　０﹒６２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美之間有可能做成「大刁」嗎？

21/01/2025 11:42

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處