《Ａ股行情》滬指收跌０﹒０５％止步三連升，兩市成交１﹒２萬億

《經濟通通訊社２１日專訊》今日滬深股市個別走，滬指高開後震盪回落，最終收跌

０﹒０５％，報３２４２﹒６２點，深成指及創業板指分別收升０﹒４８％及０﹒３６％。兩市

全日成交近１﹒２１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加２２４億元或２％。個股跌多

漲少，滬深市場超３０００隻個股下跌。



板塊方面，人形機器人、ＡＩ眼鏡、半導體等漲幅居前，鋼鐵、油氣跌幅居前。其中，鋼鐵

股整體挫１﹒５％，領跌行業板塊，沙鋼股份（深：００２０７５）跌５﹒３％，中信特鋼

（深：０００７０８）跌超３％。中國鋼鐵工業協會公布，２０２４年中鋼協重點統計企業實現

利潤總額４２９億元，同比下降５０﹒３％；平均銷售利潤率僅０﹒７１％，同比下降０﹒６３

個百分點。



中鋼協會長姚林表示：「鋼鐵市場供強需弱態勢十分明顯，企業生產經營非常艱難。」受國

內有效需求不足，特別是房地產市場深度調整等影響，中國粗鋼表觀消費量連續４年下降；預計

２０２５年，下遊用鋼需求將繼續下降，不過降幅有望收窄。



＊萬科連日走揚，地產股獲提振＊



說到房地產，早前有消息指深圳政府落場支持萬科企業（０２２０２）

（深：０００００２），要求維持萬科穩定經營，並計劃引入新審計及財務顧問，梳理萬科的地

產項目及資產。今日又有有市場傳言稱，華潤置地（０１１０９）將接手萬科資產，交易金額

２００億元以上。不過潤地稍後透過外媒回應稱，消息不屬實。今日萬科Ａ股一度漲停，全日收

升７﹒４５％。另外碧桂園（０２００７）今日復牌走揚，地產股獲提振，板塊升約１％。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３２﹒６１ ＋０﹒０８

上證綜合指數 ３２４２﹒６２ －０﹒０５ ４６８２﹒６３

上證Ａ股指數 ３３９８﹒６０ －０﹒０６

深證成份指數 １０３０５﹒６９ ＋０﹒４８ ７３６９﹒７４

深圳創業板指數 ２１１２﹒３９ ＋０﹒３６

上證Ｂ股指數 ２６１﹒９２ ＋０﹒１１ ０﹒６５

深證Ｂ股指數 １１９０﹒３７ －０﹒０２ ０﹒６２

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