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AH股新聞

21/01/2025 09:38

《海納智見－荀玉根》牛還在－－再議９２４行情性質

　　《海納智見》我們在《參考９９年５１９－－這輪股市行情及經濟走出困境的思考－
２０２４１００６》中提出，２４年９２４行情與９９年５１９行情較為類似，政策轉變是起點
，隨著政策落地基本面逐漸改善，市場反轉向上，只是中間的過程較為曲折。２４╱１０╱８以
來市場開始調整，上證綜指較高點最大跌幅為１４﹒５％，市場成交額自１０╱８的３﹒５萬億
元回落至最低１萬億元左右，投資者開始質疑牛市是否還在？我們再次對行情的性質展開分析。
　
　　２４年９２４行情是反轉而非反彈。三大因素支持本輪行情反轉：一是近期中國經濟面臨通
縮困境，９２４以來宏觀政策的重點轉向治理通縮；二是從牛熊周期規律看，對比Ａ股歷史，
２１－２４年的下跌調整持續３３個月、最大跌幅為３３％，調整時空已超過歷次均值；三是從
市場情緒看，９２４行情啟動前情緒指標及資產比價指標均處歷史底部，例如Ｗｉｎｄ全Ａ的
ＰＥ（ＴＴＭ）、ＰＢ（ＬＦ）在行情啟動前的低位分別為１４﹒７倍、１﹒３倍，分別處０５
年以來由低到高１８﹒５％、０％的歷史分位。對比歷史看，本輪行情不是熊市反彈。回顧Ａ股
歷史上的熊市反彈形態可見，熊市中的數次反彈往往存在行情高度漸低、成交逐步萎縮的特點，
例如１０－１２年、１５年、２２－２４年。本輪行情開始後放量急漲，自行情啟動後至１０╱
８上證指數在短短６個交易日中累計上漲２７％，同時１０╱８全部Ａ股單日成交額達３﹒５萬
億元，創下歷史新高，行情上漲高度和成交量能均不符合熊市反彈的特徵。
　
　　如何理解１０╱８以來的調整？牛市有三個階段，分別為孕育期、爆發期、瘋狂期。參考過
去五次牛熊周期，以上證指數刻劃，１浪上漲行情的平均上漲時間為３個月，平均最大漲幅為
３４﹒５％；２浪回撤時平均最大跌幅為１５﹒８％、時間３－６個月、回吐前期上漲行情
０﹒６－０﹒７的漲幅、５日平滑成交量平均萎縮至前期０﹒７左右水準。１０╱８以來的調整
是牛市第一波上漲後的回吐，當前回撤時空已較為顯著。從最大跌幅看，截至２５╱０１╱１７
，上證綜指最大跌幅為１４﹒５％、回吐前期０﹒５４的漲幅，回吐幅度與歷史相當。從回撤時
間看，本輪回檔已持續近４個月，調整時間已經顯著。從成交量看，本輪行情成交量萎縮幅度為
０﹒５７，縮量程度也接近歷史均值。借鑒歷史，歷次牛市從孕育期步入爆發期的必要條件是政
策進一步加碼或落地、基本面出現明顯方向性改善。未來若增量政策加速落地推動基本面改善，
行情有望開啟新一輪上漲。具體關注降準、降息等貨幣政策的推進落地，以及超長期特別國債、
地方政府專項債等財政政策發力的持續性。
　
　　哪裏存在預期差？結構上，一方面需關注產業周期向上、基本面確定性更強的科技和中高端
製造。科技方面，政策和技術雙重利好疊加產業周期回升，支撐行情展開，預計２４╱２５年電
子歸母淨利增速分別為３０％╱３５％、通信為２０％╱３０％、電腦為－５％╱１５％；中高
端製造方面，中國供給佔優、內外需有支撐，景氣有望延續，具體可關注家電等行業。另一方面
，也需關注政策加碼下或存在較大預期差的地產、消費醫藥。地產自１９╱０４高點以來最大跌
幅為６５﹒５％、調整持續時間已近５年；消費板塊自２１╱０２以來調整也近４年，其中食品
飲料最大跌幅為５８﹒８％、醫藥為５５﹒３％。當前地產、以及食品飲料和醫藥等消費行業的
估值和基金配置力度已處在歷史低位。政策發力下地產和消費醫藥的基本面有望出現更多積極變
化，或存在較大的預期差。
　
　　風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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