《人行操作》人行重啟１４天期逆回購，２５６０億利率１﹒６５％

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行２５６０億元（人民幣．下同）１４

天期逆回購，中標利率持平１﹒６５％。這是人行時隔近四個月後再次進行１４天逆回購操作，

以維護跨節資金面。



公開市場今日有５５０億元逆回購到期，即今日淨投放２０１０億元。（ｊｑ）

