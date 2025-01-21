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21/01/2025 09:27

《人行操作》人行重啟１４天期逆回購，２５６０億利率１﹒６５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行２５６０億元（人民幣．下同）１４
天期逆回購，中標利率持平１﹒６５％。這是人行時隔近四個月後再次進行１４天逆回購操作，
以維護跨節資金面。
　
　　公開市場今日有５５０億元逆回購到期，即今日淨投放２０１０億元。（ｊｑ）

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