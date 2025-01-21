《中國要聞》人社部：去年新增就業１２５６萬，今年續拓新增長點

《經濟通通訊社２１日專訊》人力資源社會保障部今日舉行２０２４年四季度新聞發布會。

人社部發言人、政策研究司司長盧愛紅介紹，２０２４年，全國城鎮新增就業１２５６萬人，城

鎮調查失業率平均值為５﹒１％；年底脫貧人口務工規模３３０５﹒２萬人；全年向６６５萬戶

次參保企業發放失業保險穩崗擴崗資金３８６億元人民幣。



對於今年如何做好穩就業工作，人力資源社會保障部就業促進司副司長陳勇嘉表示，將錨定

高質量充分就業目標，深化就業領域改革，完善就業優先政策，穩定就業重點群體，優化就業公

共服務，確保就業局勢穩定。



＊全力促進高校畢業生等青年就業＊



一是全力挖掘就業增長潛能。推動財政、貨幣、就業、產業等政策協同發力，實施重點領域

、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃，強化部門定期會商，不斷拓展就業新的增長

點。



二是全力促進高校畢業生等青年就業。開發更多發揮畢業生學有所長的就業崗位，加力支持

中小微企業、社會組織吸納高校畢業生就業，建立城鄉基層崗位歸集發布制度，開展好百萬見習

崗位募集計劃，促進畢業生多渠道就業創業。深入實施就業服務攻堅行動，為未就業畢業生和失

業青年提供有針對性的服務。



三是全力幫扶其他群體就業。多措並舉拓展農民工外出就業渠道，拓寬就地就近就業渠道，

落實就業援助制度。四是全力提升就業服務質效。構建高質量就業公共服務體系，推動「家門口

」就業服務站提質增效；健全完善創業服務體系，更好發揮創業帶動就業作用。（ｓｌ）

