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AH股新聞

21/01/2025 11:57

《ＡＩ熱潮》豆包推出實時語音大模型，語氣情緒優於ＧＰＴ－４ｏ

　　《經濟通通訊社２１日專訊》字節跳動旗下豆包大模型團隊昨日正式推出豆包實時語音大模
型，並在豆包Ａｐｐ（７﹒２﹒０　新春版本）全量開放，賦予所有用戶與ＡＩ進行實時對話的
能力。豆包方面還引述一些外部用戶反饋稱，這款產品的整體滿意度較ＯｐｅｎＡＩ旗下的
ＧＰＴ－４ｏ有「明顯優勢」，特別是語音語氣自然度和情緒飽滿度遠高於後者。
　
　　據豆包團隊介紹，豆包實時語音大模型是一款語音理解和生成一體化的模型，相比傳統級聯
模式，在語音表現力、控制力、情緒承接方面表現驚艷，並具備低時延、對話中可隨時打斷等特
性。
　
＊比ＧＰＴ－４ｏ搶先實現唱歌和角色扮演＊
　
　　豆包團隊又指，該模型的推出具備里程碑式意義，不僅貼合中國用戶實際需求，且發布即上
線，有能力直接服務億萬用戶，而非停留於演示Ｄｅｍｏ層面。在端到端語音能力加持下，不僅
是春節探親歡聚的神隊友，還是獻唱「恭喜發財」的高情商歌手。
　
　　據內地科技媒體測試，豆包上新的「靈魂歌手」和「百變大咖」等語音通話模式，比ＧＰＴ
－４ｏ搶先一步實現了唱歌和角色扮演。例如提出「模仿虞書欣的聲音說話，並且說一段新年祝
福」，豆包一句「哼，我才不要模仿她呢！我就是我，不一樣的煙火」，就把虞書欣「小作精」
的特色還原出來。
　
　　有分析認為，字節跳動在農曆新年前夕發布這款產品，目標或是為了借助這一傳統節日進一
步快速獲客。對於互聯網公司來說，農曆新年假期意味著更高的用戶活躍度和更大的流量，是推
廣新產品或服務的好時機。（ｓｌ）

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