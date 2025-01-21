《中國要聞》瀾湄合作打擊電騙，共逮捕逾７萬疑犯解救１６０餘人

《經濟通通訊社２１日專訊》瀾湄執法合作中心今日在中國雲南省昆明市召開「海鷗」聯合

行動總結會。會上介紹，去年８月至１２月期間，中心組織實施了「海鷗」聯合執法行動，協調

柬、中、老、緬、泰、越六國執法部門共同打擊區域電信網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪與槍支彈藥

走私犯罪。經初步統計，行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各類案件１６０餘起，逮捕

犯罪嫌疑人７萬餘名，解救受害人１６０餘名。



總結會有柬埔寨內政部、中國公安部、老撾公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、

越南公安部派出代表團參會，聯合國毒品與犯罪問題辦公室、東盟警察組織等國際組織亦應邀參

會。各方一致認為，中心科學謀劃、周密組織了此次行動，凝聚各國執法資源，形成了域內打擊

治理電信網絡詐騙犯罪與槍支彈藥走私犯罪的有效合力，發揮了不可替代的區域執法合作平台作

用，取得了預期實效，有力維護了區域安全與穩定。



會上又介紹了中心擬於２０２５年度啟動實施的「海鷗」行動第二期工作方案。今年，中心

將適時啟動「海鷗」聯合行動第二期，繼續聚焦打擊電信網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪，特別是全

力解救各國失聯、被困人員，切實維護區域各國人民生命財產安全與區域安全穩定。（ｓｌ）

