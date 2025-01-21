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AH股新聞

21/01/2025 14:04

【聚焦數據】浙江去年進出口規模首破５萬億，同比增７﹒４％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》杭州海關公布數據顯示，２０２４年，浙江省進出口規模首次
突破５億元（人民幣．下同）大關，達５﹒２６萬億元，同比增長７﹒４％，佔全國份額邁上
１２％的新台階。
　
　　其中，出口３﹒９０萬億元，增長９﹒５％，增速繼２０２３年後再居東部沿海主要省市首
位；進口１﹒３６萬億元，增長１﹒９％；進出口和出口佔全國份額均提升０﹒３個百分點，進
口份額持平。
　
＊對歐美進出口降轉增＊
　
　　從主要市場看，２０２４年，浙江對歐盟、美國進出口分別從２０２３年的下降２﹒９％、
０﹒４％轉為增長７﹒４％、１３﹒９％，且增速分別高出全國５﹒８個、９個百分點。同期，
對主要新興市場進出口增長６﹒３％，其中，對中東、拉美、非洲進出口增長３﹒２％、
１１﹒８％、７﹒１％，增速均高於全國。
　
　　從出口產品看，２０２４年，浙江機電產品、勞密產品出口分別增長１１％、９﹒５％，高
出全國２﹒３個、６﹒１個百分點，佔全國份額分別提升０﹒２個、１﹒５個百分點。多數類別
機電產品和全部七大類勞密產品的全國份額均有提升。
　
　　從進口產品看，２０２４年，浙江中間品進口增長２﹒０％，佔全省進口總值的８１﹒２％
。其中，能源產品、金屬礦砂進口量分別增加１０﹒８％、１６﹒５％，分別佔全國總量的
７﹒８％、１１﹒９％，分別提升０﹒４個、１﹒２個百分點。農產品進口１１３５﹒７億元，
增長２﹒４％，其中自中東、非洲進口分別增長４８﹒６％、１５﹒５％。消費品進口平穩增長
，全年增長２﹒６％，１２月進口１５１﹒４億元創單月歷史新高。
　
＊跨境電商全業態出口增一成＊
　
　　從外貿新業態看，２０２４年，浙江市場採購出口５３２８﹒４億元，增長１３﹒２％，佔
全省出口總值的１３﹒６％，拉動全省出口增長１﹒７個百分點。同期，浙江全省跨境電商全業
態出口３５８６﹒８億元，增長１０﹒１％，佔全省出口總值的９﹒２％。此外，全省綜保區進
出口增長２４﹒７％，高出全國１９﹒９個百分點，拉動全省進出口增長１﹒１個百分點。
　
　　另外，根據浙江中國小商品城集團股份有限公司數據，２０２４年，義烏中國小商品市場日
均人流２２﹒４３萬人次，其中日均外商超３９００人，創１０年新高。（ｓｌ）

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