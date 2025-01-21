【ＦＯＣＵＳ】侵侵啟新「權力遊戲」，影響力試水貨幣化

【ＦＯＣＵＳ】當地時間周一（２０日）中午，特朗普正式就職美國第４７任總統，美利堅

能否迎來「黃金時代」暫時未知，但「權力遊戲」已然啟幕－－赦免「國會山莊」騷亂參與者；

簽署多項行政命令；宣布國家能源及南部邊境緊急狀態；重新命名「墨西哥灣」……助興的，還

有大上大落的Ｔｒｕｍｐ Ｍｅｍｅ幣以及總身家逾萬億美元的科技富豪。



＊赦免、退群、簽百項行政命令＊



揚言「只會在上任首日成為獨裁者」的特朗普，在重返白宮的第一天，再展驚世駭俗。首先

是撤銷７８項拜登的行政命令；赦免２０２１年１月６日衝擊國會山莊的１５００名被告，並發

布６項減刑令

；暫緩執行ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」禁令７５天。



能源方面，宣布進入能源緊急狀態，提升石油及天然氣產量；撤銷電動車優惠政策，拯救傳

統汽車業；停止租賃聯邦土地建風電廠；退出巴黎協定。邊境方面，頒布南部邊境緊急狀態，取

消非法移民子女的出生公民權。



行政方面，終止聯邦政府ＤＥＩ（多元、公平、包容）計劃，凍結聯邦文職人員招聘，終止

遠程工作；命令司法部長審查所有執法機構的工作。國際方面，宣布退出世衛組織，將「墨西哥

灣（Ｇｕｌｆ ｏｆ Ｍｅｘｉｃｏ）」重新命名為「美國灣（Ｇｕｌｆ ｏｆ

Ａｍｅｒｉｃａ）」。



＊關稅暫缺席，Ｄｅａｌ Ｍａｋｅｒ策略＊



悄然缺席的，是特朗普３０分鐘就職演說中絕口不提的「烏克蘭」一詞，更遑論他曾經誇口

的「２４小時內調停俄烏戰爭」。同時，原本由兩大企業家領銜的政府效率部（ＤＯＧＥ），最

新改由馬斯克唱獨角戲，因富商拉馬斯瓦米擬參選俄亥俄州州長，而馬斯克較早時已將削減聯邦

預算「２萬億美元」的目標，下調至「１萬億美元的史詩般結果」。



至於特朗普去年１１月宣稱的「對中國商品額外加徵１０％關稅」亦無影，取而代之的是審

查中國是否遵守了首階段貿易協議，以及與中國的永久性正常貿易關係。此舉如同他周一晚上稱

，「計劃２月１日對加拿大和墨西哥進口商品徵收２５％關稅」一樣，先擺出可談判、可合作的

Ｄｅａｌ Ｍａｋｅｒ的友好姿態，一旦討價還價未能如願，就會儘其所能以關稅等工具脅迫他

國。



＊短短兩天完成比特幣８年之旅＊



今次再度大權在握，７８歲的侵侵等了４年。無論是表面的光榮與夢想，還是潛在的復仇和

清算，從拜登在卸任前數分鐘先發制人赦免５位家人，以及跟特朗普積怨日久的朱克伯格

（ＭＥＴＡ執行長）終於站隊，都足顯權力的影響力無遠弗屆，拜登告別演說中關於「寡頭政治

」的警告，陰雲似漸密布。



然而，相比美國總統，特朗普作為全球首位「加密總統」，身家躋身全球前３０名首富之列

，僅用了不到兩天。他在正式就職前三天（１７日）傍晚揭盅的「唯一官方認證」的Ｔｒｕｍｐ

Ｍｅｍｅ Ｃｏｉｎ，漲幅最高逾１０倍，短短兩天就完成比特幣耗時８年才觸及的７２０億

美元市值（以總發行量１０億計的完全稀釋市值）。



毫無實際價值的Ｔｒｕｍｐ幣，憑空製造７２０億美元的紙面財富，與其說是虛幣世界荒謬

，不如說是「權力遊戲」已進化至政客能將個人影響力貨幣化。拋開短期炒作，未來風吹草動押

注的是侵侵所代表的保守派、ＭＡＧＡ的影響力。從無底限印鈔升級至憑「空氣幣」致富，兼具

權力和野心於一身的侵侵，下一步會否向每位投票予自己的美國選民派發Ｔｒｕｍｐ幣，來鞏固

權力堡壘？靜觀其變

。

