《神州基金》深證併購基金聯盟正式成立，助併購重組市場高質發展

《經濟通通訊社２１日專訊》內地首個以併購基金為主導的組織「深證併購基金聯盟」宣布

正式成立。在深圳證監局、中共深圳市委金融委員會辦公室、福田區人民政府、寶安區人民政府

的指導下，深圳私募基金業協會聯合深圳市證券業協會、深圳上市公司協會、深證中小企業服務

中心今日舉辦深證併購基金聯盟成立大會。聯盟成員數量超６０家。



深圳私募基金業協會會長、深創投黨委書記、董事長左丁表示，本次推動成立深證併購基金

聯盟，是協會認真落實新「國九條」活躍併購重組市場重要部署，積極響應深圳市推動併購重組

高質量發展新策的重要舉措，旨在聚焦行業「募投管投」共性痛點問題，有力提升協會服務的深

度和廣度。



深證併購基金聯盟成立儀式由深創投、信達鯤鵬、基石資本、福田區引導基金、達晨財智、

招商局資本、浦發銀行深圳分行、中信證券、招商證券、前海股權交易中心、晟榮星遠等１１家

聯盟成員單位作為代表參加。聯盟籌備設立期間，深圳私募基金業協會曾提到，將聯合各方力量

，用好、用實深證併購基金聯盟平台，切實發揮聯盟「聚力」作用，拓寬合作渠道、創新合作模

式，活躍深圳併購基金市場，助力併購重組市場高質量發展。（ｓｌ）

