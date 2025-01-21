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AH股新聞

21/01/2025 15:38

《神州基金》深證併購基金聯盟正式成立，助併購重組市場高質發展

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地首個以併購基金為主導的組織「深證併購基金聯盟」宣布
正式成立。在深圳證監局、中共深圳市委金融委員會辦公室、福田區人民政府、寶安區人民政府
的指導下，深圳私募基金業協會聯合深圳市證券業協會、深圳上市公司協會、深證中小企業服務
中心今日舉辦深證併購基金聯盟成立大會。聯盟成員數量超６０家。
　
　　深圳私募基金業協會會長、深創投黨委書記、董事長左丁表示，本次推動成立深證併購基金
聯盟，是協會認真落實新「國九條」活躍併購重組市場重要部署，積極響應深圳市推動併購重組
高質量發展新策的重要舉措，旨在聚焦行業「募投管投」共性痛點問題，有力提升協會服務的深
度和廣度。
　
　　深證併購基金聯盟成立儀式由深創投、信達鯤鵬、基石資本、福田區引導基金、達晨財智、
招商局資本、浦發銀行深圳分行、中信證券、招商證券、前海股權交易中心、晟榮星遠等１１家
聯盟成員單位作為代表參加。聯盟籌備設立期間，深圳私募基金業協會曾提到，將聯合各方力量
，用好、用實深證併購基金聯盟平台，切實發揮聯盟「聚力」作用，拓寬合作渠道、創新合作模
式，活躍深圳併購基金市場，助力併購重組市場高質量發展。（ｓｌ）　

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