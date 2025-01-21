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AH股新聞

21/01/2025 15:06

《大灣區》廣州下月底實施低空經濟發展條例，全方位推廣應用

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據廣州人大官網，《廣州市低空經濟發展條例》已於２０２４
年１１月２９日經市第十六屆人大常委會第三十三次會議表決通過，於２０２５年１月１２日經
廣東省第十四屆人大常委會第十五次會議批准，將於２０２５年２月２８日起施行。《條例》聚
焦空域、基礎設施、飛行服務、產業發展、應用場景等關鍵問題，推動廣州低空經濟高質量發展

　
　　在應用推廣方面，《條例》提出，圍繞物流配送、載人運輸、旅遊消費、應急救援、城市管
理等領域打造示範應用場景並加大推廣。
　
＊推動大灣區跨境低空出行，打造低空旅遊網＊
　
　　其中，交通運輸、郵政管理、商務部門應當結合物流園區、快遞分撥中心、重要商務區等布
局，推進無人駕駛航空器在城市、農村、山區、海島等開展貨物運輸、末端配送、應急遞送等物
流場景的應用。交通運輸部門應當統籌推進市內、城際、跨境等載人運輸航線的運營，推動發展
交通聯程接駁、空中通勤、商務出行、粵港澳大灣區跨境飛行等低空出行新業態。文化廣電旅遊
、體育、交通運輸、廣州空港委等部門應當推動低空文化園區、飛行營地等建設，支持企業開展
低空觀光旅遊、低空飛行表演與培訓、低空賽事、低空運動等活動，打造低空旅遊網。
　
　　同時，市政府及有關部門應當支持南沙建設海陸空全空間無人體系試點，推動低空經濟新場
景、新模式、新業態在南沙開展示範應用，走在全市前列。
　
＊引導國有資本、社會資本等參與產業投資＊
　
　　在產業發展方面，《條例》提出，市政府和相關區政府應當制定政策措施推動低空經濟特色
產業園區建設，圍繞整機製造、原材料、關鍵零部件、系統軟件、檢驗檢測等產業開展精準招商
，引進、培育、壯大產業鏈上下游企業，對符合條件的產業園區按照規定給予用地、資金、人才
等政策支持。
　
　　市、區政府應當統籌安排資金支持低空經濟產業創新活動，引導政府投資基金、國有資本、
社會資本等參與低空經濟產業投資。地方金融管理等有關部門應當完善投融資服務體系，引導銀
行業金融機構、地方金融組織優化金融產品和服務，加大對低空經濟領域企業和產業項目的支持
力度。（ｓｌ）

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