【提振內房】人行廣東分行：去年１２月個人房貸增量創三年新高

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行廣東省分行今日舉行２０２４年廣東省金融運行形勢

記者會。會上介紹，２０２４年１０月以來，人行廣東省分行個人住房貸款連續三個月實現正增

長，１２月當月增量為３３８億元（人民幣．下同），處於近三年以來高點，促進商品房交易回

暖。當前廣東存量個人住房貸款加權平均利率下降０﹒６７個百分點，居民部門每年減少利息支

出約７００億元。



截至２０２４年１２月末，轄內金融機構運用央行抵押補充貸款、保交樓專項借款、房企紓

困專項再貸款、保交樓貸款支持計劃、保障性住房再貸款等一系列政策工具，累計為房地產市場

提供政策性資金支持達６７６億元。



＊去年廣東社融增量２﹒４萬億＊



此外，截至２０２４年末，廣東本外幣貸款餘額２８﹒４萬億元，同比增長４﹒６％，比年

初增加１﹒２萬億元，餘額佔全國比重為１０﹒９％。其中，本外幣存款餘額３６﹒６萬億元、

同比增長４﹒５％，比年初增加１﹒６萬億元，餘額佔全國比重為１１﹒９％。



２０２４年，廣東社會融資規模增量２﹒４萬億元，其中直接融資增量７８４６億元、同比

多增２３６０億元，直接融資佔社會融資規模增量比重為３２﹒５％、同比提升１５個百分點。

（ｓｌ）

