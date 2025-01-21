【提振內房】人行廣東分行：去年１２月個人房貸增量創三年新高

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行廣東省分行今日舉行２０２４年廣東省金融運行形勢
記者會。會上介紹，２０２４年１０月以來，人行廣東省分行個人住房貸款連續三個月實現正增
長，１２月當月增量為３３８億元（人民幣．下同），處於近三年以來高點，促進商品房交易回
暖。當前廣東存量個人住房貸款加權平均利率下降０﹒６７個百分點，居民部門每年減少利息支
出約７００億元。
截至２０２４年１２月末，轄內金融機構運用央行抵押補充貸款、保交樓專項借款、房企紓
困專項再貸款、保交樓貸款支持計劃、保障性住房再貸款等一系列政策工具，累計為房地產市場
提供政策性資金支持達６７６億元。
＊去年廣東社融增量２﹒４萬億＊
此外，截至２０２４年末，廣東本外幣貸款餘額２８﹒４萬億元，同比增長４﹒６％，比年
初增加１﹒２萬億元，餘額佔全國比重為１０﹒９％。其中，本外幣存款餘額３６﹒６萬億元、
同比增長４﹒５％，比年初增加１﹒６萬億元，餘額佔全國比重為１１﹒９％。
２０２４年，廣東社會融資規模增量２﹒４萬億元，其中直接融資增量７８４６億元、同比
多增２３６０億元，直接融資佔社會融資規模增量比重為３２﹒５％、同比提升１５個百分點。
（ｓｌ）
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