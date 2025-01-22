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AH股新聞

22/01/2025 08:41

科倫博泰生物（０６９９０）購三份理財產品合共涉４﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》科倫博泰生物－Ｂ（０６９９０）公布，與中信銀行
（００９９８）（滬：６０１９９８）、浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）及招商
銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）訂立結構性存款協議，認購其總額達４﹒５億元（人
民幣．下同）的結構性存款。
　
　　公司已訂立中信銀行結構性存款協議，同意向中信銀行認購本金額為５０００萬元的結構性
存款，預期年化浮動回報率介乎１﹒０５％至２﹒５％，到期日為今年４月２２日。計及上月公
司向該銀行分別認購１﹒５億元大額可轉讓存單及１億元結構性存款在內，則公司向中信銀行購
買的理財產品的未到期本金總額合共達３億元。
　
　　同時，公司訂立向浙商銀行認購行兩筆結構性存款，每筆本金額為１億元，預期年化浮動回
報率１﹒３％或２﹒２５％或２﹒６５％，２０２５年４月２５日到期。計及之前存置於浙商銀
行的結構性存款的未償還本金總額為３﹒５億元。另外，公司亦與招商銀行訂立認購２億元的結
構性存款協議，預期年化浮動回報率介乎１﹒８５％或２﹒３１％，２０２５年４月２２日到期

　
　　董事認為，考慮具有浮動回報的保本結構性存款的性質，預期回報率，及理財產品的短期性
質，使用集團閒置自有資金認購中信銀行理財產品、浙商銀行結構性存款及招商銀行結構性存款
將獲得高於一般商業銀行存款的回報，並且有利於提高集團閒置資金的使用效率。董事認為，中
信銀行理財產品、浙商銀行結構性存款及招商銀行結構性存款的條款屬公平合理，並符合公司股
東的整體利益。（ｅｈ）
　

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