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AH股新聞

22/01/2025 09:34

【達沃斯論壇】丁薛祥致辭：提出加強科技創新國際合作等四建議

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在達沃斯出席世界
經濟論壇２０２５年年會，發表題為「堅守多邊主義正道　促進開放包容發展」的致辭。
　
　　　丁薛祥提出四點建議：一是共同推動普惠包容的經濟全球化，以普惠紓發展之困、以包容
聚合作之力，找到互利合作的雙贏多贏之道，把經濟全球化的「蛋糕」不僅做得更大，而且分得
更好。二是共同維護和踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅持共商共
建共享的全球治理觀，確保各國在國際事務上權利平等、機會平等、規則平等，營造開放、包容
、非歧視的國際經濟合作環境。三是共同塑造世界經濟發展新動能新優勢，推動數字時代互聯互
通，加強科技創新國際合作，堅持科技成果造福全人類，讓更多國家搭上數字經濟發展快車。四
是共同應對氣候變化、糧食安全、能源安全等重大全球性挑戰，攜手推進全球發展倡議、全球安
全倡議、全球文明倡議，凝聚起戰勝困難的強大力量。
　
＊介紹中國經濟三大趨勢性特徵＊
　
　　　丁薛祥介紹了中國經濟的趨勢性特徵。一是高質量發展扎實推進。中國經濟運行總體平穩
、穩中有進，經濟新舊動能轉換成效明顯，新興產業和未來產業蓬勃發展，新質生產力正在加快
形成，大家都對未來發展充滿信心。中國將進一步加大宏觀政策力度，實施更加積極的財政政策
和適度寬松的貨幣政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。二是綠色低碳轉型全面加
快。中國已建成全球最大、最完整的新能源產業鏈。不論國際形勢如何變化，中國積極應對氣候
變化的決心和行動不會改變，將持之以恒協同推進降碳減污擴綠增長。三是改革開放不斷向更高
水平邁進。中國將建設高水平社會主義市場經濟體制，創造更加公平、更有活力的市場環境，推
動實現資源配置效率最優化和效益最大化。中國開放的大門只會越開越大，營商環境只會越來越
好。歡迎更多外國企業到中國投資興業，在分享機遇中實現更好發展。（ｅｗ）

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