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AH股新聞

22/01/2025 09:37

《駐京專電》李強：解決經濟運行中突出問題，鞏固經濟回升態勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李強２１日下午主持召開各民
主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿
）》的意見建議。李強強調，今年是「十四五」規劃收官之年，實現經濟社會發展目標任務十分
重要。既要正視困難，更要堅定信心，充分調動全社會的積極性主動性，形成推動發展的強大合
力。要妥善應對外部環境變化帶來的新挑戰，切實解決經濟運行中的突出問題，努力把各方面積
極因素轉化為發展實績，鞏固和增強經濟回升向好態勢。
　
　　座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主
席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央
主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表武向平等先後發言。大家認為，過去一年我
國發展歷程很不平凡，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全國各族人民，沉著應變、攻堅
克難，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，中國式現代化邁出新的堅實步伐。
大家圍繞今年政府工作，就進一步加強宏觀調控、推動科技創新、深化改革開放、保障和改善民
生等提出意見建議。
　
　　李強希望各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士一如既往加強對政府工作的支持，圍繞經濟
社會發展中的重點問題深入開展調研、積極建言獻策，幫助政府提高科學決策和高效施政的水平
，群策群力推動各項工作不斷取得新成效。同時，進一步發揮橋梁紐帶作用，加強與各領域各行
業的聯絡溝通，廣泛凝聚人心、凝聚共識，為經濟社會持續健康發展貢獻更多智慧和力量。

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