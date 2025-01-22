【聚焦數據】北京ＧＤＰ增５﹒２％高全國水平，消費降２﹒７％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京市統計局發布，２０２４年全年實現

地區生產總值４９８４３﹒１億元（人民幣．下同），按不變價格計算，比上年增長５﹒２％，

高於全國（５％）。分產業看，第一產業實現增加值１１６﹒４億元，增長１﹒５％；第二產業

實現增加值７２２６﹒８億元，增長５﹒７％；第三產業實現增加值４２４９９﹒９億元，增長

５﹒１％。



＊新能源汽車產量增２﹒８倍＊



２０２４年，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，比上年增長６﹒７％。重點行業中

，計算機、通信和其他電子設備製造業增長２１﹒４％，汽車製造業增長１６﹒４％，新能源汽

車、工業機器人、風力發電機組產量分別增長２﹒８倍、６１％和２７﹒６％。



＊社會消費品零售總額降２﹒７％＊



２０２４年，全市固定資產投資比上年增長５﹒１％。全市市場總消費額比上年增長２％。

其中，服務性消費額增長６﹒５％；實現社會消費品零售總額１４０７３﹒６億元，下降

２﹒７％。



２０２４年，全市居民人均可支配收入８５４１５元，比上年名義增長４﹒５％，扣除價格

因素實際增長４﹒４％。其中，工資性收入增長５﹒９％，經營淨收入增長４﹒８％，財產淨收

入下降０﹒６％，轉移淨收入增長３﹒９％。城鎮居民人均可支配收入９２４６４元，比上年增

長４﹒３％，農村居民人均可支配收入３９８５６元，比上年增長６﹒７％。

