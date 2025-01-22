《駐京專電》全國政協：引導各界全面辯證看待經濟形勢，提振信心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》全國政協在京召開２０２４年度宏觀經濟

形勢分析座談會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。王滬寧表示，要深入

學習貫徹習近平經濟思想，認真貫徹落實中央經濟工作會議各項部署，圍繞經濟社會發展的重大

部署、重大問題，深入調查研究、積極協商議政、開展民主監督，助力實現全年經濟社會發展目

標，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。要運用宏觀經

濟形勢分析座談會等平台，引導社會各界全面辯證看待經濟形勢、發展大勢，提振發展信心，更

好凝聚人心、匯聚力量。



他表示，要深刻領會和把握今年經濟工作的總體要求、政策取向、重點任務，深刻領會和把

握加強黨對經濟工作領導的根本要求，自覺把思想和行動統一到中共中央對經濟形勢的分析判斷

和對經濟工作的決策部署上來，推動經濟持續回升向好和高質量發展。



全國政協委員馬建堂、王昌林、馬永生、楊成長、李小鵬、劉尚希、林毅夫、丁世忠、白重

恩、祝樹民、張宇燕、柴強發言，圍繞更好發揮宏觀政策調控作用、推動標誌性改革舉措落地見

效、建設現代化產業體系、大力提振消費、擴大高水平對外開放、有效防範化解重點領域風險等

問題協商建言。



大家認為，２０２４年，中國經濟社會發展主要目標任務順利完成，中國式現代化邁出新的

堅實步伐，充分體現了以習近平同志為核心的中共中央在復雜多變的局面下駕馭經濟工作的高超

智慧和卓越能力。要認真貫徹落實中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅定信心

、保持定力，扎實做好各項經濟工作，推動經濟持續回升向好。

