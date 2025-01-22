《神州頭條》財經報章頭版摘要：Ａ股「分紅潮」，派春節「紅包」

《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤

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國家主席習近平２１日在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。兩國元首互致新年祝

福。習近平指出，再過幾天就是中國春節，很高興在這一辭舊迎新的時刻同總統先生視頻會晤，

祝願新的一年中俄關係紅紅火火。普京表示，很高興在新年伊始同習近平主席視頻交流，祝願習

近平主席和中國人民新春快樂，萬事如意！



多地明確深化國企改革新任務

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２０２５年是國企改革深化提升行動收官之年，進一步深化國企改革，成為多個省份部署本年度

工作的重點。北京、上海、廣東、廣西、河南、湖南、青海等地政府工作報告提出，高質量完成

國有企業改革深化提升行動。整合重組、市值管理、加快布局戰略性新興產業、完善創新創造激

勵機制則成為各地深化國企改革的關鍵要點。



人社部：增強個人養老金制度吸引力

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人社部日前披露，截至２０２４年末，中國基本養老保險基金投資運營規模達２﹒３萬億元（人

民幣．下同）。下階段，人社部將穩妥做好２０２５年基本養老保險基金委託投資工作；會同有

關部門研究制定相關政策和措施，進一步增強個人養老金制度吸引力。





《上海證券報》



Ａ股掀起「分紅潮」，扎堆派送春節「紅包」

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春節前上市公司「紅包到賬」漸成市場風尚。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，春節前最後四個交易日，

即１月２２日至２７日，６６家Ａ股公司將實施現金分紅，分紅總額超８５０億元。同時，截至

１月２１日，滬深兩市有超３００家公司已實施或擬實施春節前分紅，分紅總額超３０００億元

。



廣東高質量發展資本市場「２８條」發布

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加快推進金融強省建設、提高直接融資比重、培育長期耐心資本、有效提升上市公司發展質量和

結構、培育世界一流上市公司群體等。１月２１日，廣東省政府發布《關於高質量發展資本市場

助力廣東現代化建設的若干措施》。



各地明確工業經濟發展目標，加速布局未來產業

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近期，各地陸續明確了２０２５年的工業增速目標。為實現目標，各地將積極布局未來產業，加

快培育新動能新優勢。據不完全統計，目前已有２０多個省份在政府工作報告、經濟工作會議、

工業和信息化工作會議上明確了各自的規上工業增加值增速目標，大多在５％以上。





《證券時報》



習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤

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國家主席習近平２１日在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。兩國元首互致新年祝

福。習近平指出，再過幾天就是中國春節，很高興在這一辭舊迎新的時刻同總統先生視頻會晤，

祝願新的一年中俄關係紅紅火火。普京表示，很高興在新年伊始同習近平主席視頻交流，祝願習

近平主席和中國人民新春快樂，萬事如意！



廣東出台高質量發展資本市場「２８條」措施

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近日，廣東發布《關於高質量發展資本市場助力廣東現代化建設的若干措施》，提出要加速培育

新質生產力、提高上市公司質量、優化金融資源配置、著力構建現代金融體系、規範資本市場秩

序、防範化解資本市場風險、增強高質量發展合力等七大方面共２８條措施，以多層次資本市場

的高質量發展，助力廣東在推進中國式現代化建設中走在前列。



募資使用監管升級，聚焦主業提升價值

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上市公司募集資金的使用規範更加明確。中證監日前發布的《上市公司募集資金監管規則（徵求

意見稿）》強調，募集資金使用應專款專用，超募資金應該用於在建項目及新項目、回購註銷，

不得用於補充流動資金和償還銀行借款，並從嚴監管募集資金用途改變和使用進度緩慢，明確控

股股東、實際控制人及其他關聯人不得占用募集資金等。（ｌｃ）

