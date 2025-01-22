《鍾之日記》恒指失兩萬，六連升斷纜

《鍾之日記》１月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國對華加稅威脅下，Ａ股港股市場情緒轉弱。恒指連升六個交易日後，今早低開逾百點，

失兩萬點，隨後跌幅擴大，最低見１９７３３點，但５０天線有支持，恒指全日收報１９７７８

，跌３２７點或１﹒６％，結束六連升，主板成交超過１３５３億元。



＊關稅威脅逼近，Ａ股二連跌＊



美國總統特朗普周二（２１日）表示，他仍在考慮對中國加徵１０％關稅的事宜。關稅威脅

逼近，滬深股市震盪下調，滬綜指收跌０﹒８９％，二連跌，報３２１３﹒６２點；深成指跌

０﹒７７％，創業板指軟０﹒５４％。兩市全天成交１﹒１４萬億元人民幣，較上個交易日回落

６％。



特朗普就職當日提出對其他國家加徵關稅，但沒提對華關稅問題，誰知就職次日他就透露考

慮從２月１日起對中國產品加徵關稅，理由是芬太尼仍從中國運往墨西哥及加拿大。《彭博》引

述分析師們稱，其實這個消息略偏利好，因為１０％稅率水平似乎低於預期。不過，特朗普似乎

沒有拿定主意，表明市場波動可能性很大。還有分析指關稅將被用作談判工具以達成某些貿易協

議。



今日地產板塊跌幅達３﹒３％，中交地產（深：０００７３６）剝離房地產業務並公告將被

實行退市警示，股價跌停。消費板塊同樣疲弱，旅遊跌２﹒６％，白酒、食品股都跌約１﹒８％

。



＊內房股弱，融創削債仍跌＊



融創中國（０１９１８）約１５４億元人民幣境內債務重組方案獲得債權人批准，進一步邁

向境內債削減一半以上的目標。有分析指出，不同於其他房企增信展期的處理方式，融創是首家

實現境內債市場化重組的房企，對房企推進債務重組具有一定的借鑑意義。



公司公告稱，融創房地產將對１０筆債券的本息償付安排進行調整，並提供包括債券購回、

股票及╱或股票經濟收益權兌付，及以資抵債等重組方案選項。融創房地產下一步將根據債券持

有人會議議案相關條款的約定，安排債券持有人就其所持債券在重組方案選項中進行選擇及分配

。



根據克而瑞數據，去年中國房企債券到期規模４８２８億元人民幣，今年債務到期規模達

５２５７億元人民幣。業內認為，今年中國房企仍面臨規模不小的債券到期，企業化債工作在今

年將會進一步提速。



境內債務重組為融創提供了一些喘息空間，但公司境外債重組協議最後期限正迫在眉睫。融

創盤中急升８％，惟內房股整體氣氛疲弱，融創全日倒跌４﹒２％，收報１﹒５９元。碧桂園

（０２２０２）連漲兩日後回吐，今日跌２﹒６％；龍湖（００９６０）挫３﹒９％，華潤置地

（０１１０９）收低２﹒１％。



＊春節機票跳水，三大航低飛＊



內地今年春節期間的機票出現大跳水。內媒記者查詢多個旅行Ａｐｐ發現，在機票價格方面

，不少熱門航線的機票價格降幅較大。以成都出發的機票為例，春運期間，到上海、寧波、珠海

、昆明等熱門城市的最低價格從１６０元（人民幣．下同）至３００元不等。從深圳出發的機票

，春節假期期間飛往杭州、上海、南京等熱門城市，僅需２００餘元。除國內航班機票外，春運

期間，成都到曼谷、首爾、吉隆坡等國際城市的機票也不到６００元。



業內人士分析，機票價格跳水，與高鐵分流、自駕出行人數較去年春節明顯增長等多種因素

密切相關。



此外，文化和旅遊部公布，２０２４年國內出遊人次５６﹒１５億，比上年增長１４﹒８％

。國內遊客出遊總花費５﹒７５萬億元，比上年增長１７﹒１％。中國旅遊協會副會長杜一力表

示，２０２５年總體旅遊需求仍然是「旺丁不旺財」。２０２５年對旅遊行業而言，「既是更艱

難的一年，也是更好的一年」。



今日航空股均低飛，南方航空（０１０５５）挫４％，中國國航（００７５３）跌３﹒９％

，東航（００６７０）跌１﹒５％，國泰航空（００２９３）亦要跌０﹒５７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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