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AH股新聞

22/01/2025 10:16

《Ａ股焦點》賽力斯扭虧為盈，買超級工廠獲上交所通過，反跌４％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》賽力斯（滬：６０１１２７）昨日（２１日）晚間披露兩則重
大公告。賽力斯預計２０２４年度實現營業收入１４４２億元（人民幣．下同）到１４６７億元
，同比上升３０２﹒３２％到３０９﹒３０％。預計實現歸母淨利潤５５億元到６０億元，同比
扭虧為盈。此外，賽力斯收購龍盛新能源獲上交所併購重組委審核通過。
　
　　不過，賽力斯今早低開低走，現跌４﹒０６％，報１３３﹒２７元。
　
　　據了解，此前，賽力斯虧損嚴重，２０２３年度利潤總額為負４０﹒８１億元。賽力斯業績
迎來大爆發，銷量增長是主要原因。２０２４年度賽力斯新能源汽車銷量實現４２﹒６９萬輛，
同比增長１８２﹒８４％。問界Ｍ９連續９個月位列５０萬元以上豪華車型銷量第一；問界新
Ｍ７累計交付２０萬輛，獲得２０２４年新勢力車型年度銷冠。
　
　　另一則公告顯示，賽力斯擬發行股份購買重慶國資旗下三個投資平台（重慶產業母基金、兩
江投資集團、兩江產業集團）持有的龍盛新能源１００％股權的事項，已獲得上交所併購重組審
核委員會審核通過。
　
　　據賽力斯不久前披露的併購重組報告書，本次交易前，公司通過向龍盛新能源租賃超級工廠
用於生產問界系列智能電動汽車產品。本次交易完成後，龍盛新能源將成為公司的全資子公司，
公司將獲得超級工廠的所有權。（ｊｑ）

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