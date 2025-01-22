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AH股新聞

22/01/2025 10:51

《Ａ股焦點》中交地產近跌停，剝離房地產業務，或被實行退市警示

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中交地產（深：０００７３６）昨日（２１日）晚間宣布，擬
將其持有的房地產開發業務相關資產及負債轉讓至控股股東－－中交房地產集團。本次交易擬採
用現金方式，不涉及發行股份。根據初步研究和測算，本次交易預計構成重大資產重組，但不會
導致公司控股股東和實際控制人發生變更。此外，中交地產公告，公司將被實施退市風險警示。
　
　　中交地產現接近跌停，跌９﹒８５％，報７﹒８７元。
　
　　中交地產表示，公司目前的主營業務為房地產開發與銷售、租賃，通過本次交易，公司將名
下房地產開發業務相關資產負債置出。交易完成後，公司將聚焦於物業服務、資產管理與運營等
輕資產業務，實現業務的戰略轉型。本次交易有利於改善公司資產質量，提升公司可持續經營能
力和盈利能力，維護投資者利益。
　
　　此外，中交地產發布關於公司股票可能被實行退市風險警示的提示性公告。公告顯示，經中
交地產初步測算，預計公司２０２４年度期末歸母淨資產可能為負。根據相關規定，公司股票交
易可能在２０２４年度報告披露後被深圳證券交易所實施退市風險警示（股票簡稱前冠以「＊
ＳＴ」字樣）。（ｊｑ）

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