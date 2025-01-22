《駐滬專電》龔正率團訪問瑞士，會見諾華集團、羅氏集團高管

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市長龔正於１月１９日至２０日率上

海市代表團訪問上海的友好市州瑞士巴塞爾城州，進一步拓展雙方在經貿投資、生物醫藥、科技

創新、人文交流等領域的務實合作。



訪問期間，龔正會見了巴塞爾城州州長康拉丁．克萊默，並分別與諾華集團、羅氏集團主要

負責人深入交流，推動深化研發創新、生物制藥、大數據運用等領域合作，促進上海生物醫藥產

業和健康事業發展，助力國際科創中心建設。



在會見克萊默州長時，龔正表示，當前，國際形勢更趨嚴峻複雜，國際合作重要性越發凸顯

。歡迎更多瑞士企業和投資者充分利用中國對瑞士單方面免簽政策帶來的便利性，深入瞭解中國

市場，尋求合作機會，實現互利共贏。



在與羅氏集團董事會主席施萬，諾華集團董事會主席林浩德座談交流時，龔正表示，當前，

上海正在加快建設具有全球影響力的生物醫藥產業創新高地，打造世界級生物醫藥產業集群，需

要全球知名醫療健康企業的積極參與。上海將一如既往地打造市場化、法治化、國際化一流營商

環境，以更精准的政策供給、更高效的服務對接，全力支持各類企業在滬取得更好更大發展。

