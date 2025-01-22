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AH股新聞

22/01/2025 14:38

【大國博弈】野村：中國或面臨美方施壓增加美國商品進口

　　《經濟通通訊社２２日專訊》投行野村證券認為，特朗普的新經濟團隊可能對美中在
２０２０年簽署的第一階段貿易協議有明確關注，中國可能會面臨來自美方施壓，要求增加從美
國進口。最低限度豁免規則的變化也可能抑制中國對美國的出口。
　
　　中美兩國在２０２０年簽署第一階段貿易協議，以終止為期兩年的關稅戰，協議要求中國在
兩年內增加採購２０００億美元的美國商品；由於新冠疫情爆發，中國政府未有達標。
　
　　《路透》報道，野村估計２０２０－２０２１年期間，中國僅達到第一階段協議列出的總進
口目標約５８％。中國對美國農產品、工業品、服務和能源產品的進口分別達到各自目標的
７８﹒１％、５７﹒３％、５３﹒８％和４７﹒０％。「為了填補這一缺口，中國可能需要從美
國進口額外的２２３０億美元商品和服務。」野村測算稱，特朗普政府利用關稅迫使中國履行協
議的可能性正在增加，尤其是在商品採購方面。
　
＊美國倘禁最低限度豁免，中國ＧＤＰ料降０﹒２個百分點＊
　
　　根據特朗普簽署的美國優先貿易政策備忘錄，特朗普還希望評估因最低限度豁免（允許中國
向美國出口免稅小包裹）導致的收入損失。根據野村測算，美國從中國進口的總商品中有１１％
是通過最低限度豁免進入的。
　
　　此前野村估計，如果美國禁止所有來自中國的最低限度進口，可能會拉低中國年度出口增速
１﹒３個百分點，並使ＧＤＰ（國內生產總值）增速每年下降０﹒２個百分點。
　
　　美國貿易代表還將審查２０２４年關於中國貿易和知識產權做法的３０１條款報告，包括通
過第三國繞開關稅的行為。野村認為，重新開放３０１條款調查可能是特朗普提高中國進口關稅
的快速途徑。（ｒｙ）

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