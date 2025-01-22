【大國博弈】野村：中國或面臨美方施壓增加美國商品進口

《經濟通通訊社２２日專訊》投行野村證券認為，特朗普的新經濟團隊可能對美中在

２０２０年簽署的第一階段貿易協議有明確關注，中國可能會面臨來自美方施壓，要求增加從美

國進口。最低限度豁免規則的變化也可能抑制中國對美國的出口。



中美兩國在２０２０年簽署第一階段貿易協議，以終止為期兩年的關稅戰，協議要求中國在

兩年內增加採購２０００億美元的美國商品；由於新冠疫情爆發，中國政府未有達標。



《路透》報道，野村估計２０２０－２０２１年期間，中國僅達到第一階段協議列出的總進

口目標約５８％。中國對美國農產品、工業品、服務和能源產品的進口分別達到各自目標的

７８﹒１％、５７﹒３％、５３﹒８％和４７﹒０％。「為了填補這一缺口，中國可能需要從美

國進口額外的２２３０億美元商品和服務。」野村測算稱，特朗普政府利用關稅迫使中國履行協

議的可能性正在增加，尤其是在商品採購方面。



＊美國倘禁最低限度豁免，中國ＧＤＰ料降０﹒２個百分點＊



根據特朗普簽署的美國優先貿易政策備忘錄，特朗普還希望評估因最低限度豁免（允許中國

向美國出口免稅小包裹）導致的收入損失。根據野村測算，美國從中國進口的總商品中有１１％

是通過最低限度豁免進入的。



此前野村估計，如果美國禁止所有來自中國的最低限度進口，可能會拉低中國年度出口增速

１﹒３個百分點，並使ＧＤＰ（國內生產總值）增速每年下降０﹒２個百分點。



美國貿易代表還將審查２０２４年關於中國貿易和知識產權做法的３０１條款報告，包括通

過第三國繞開關稅的行為。野村認為，重新開放３０１條款調查可能是特朗普提高中國進口關稅

的快速途徑。（ｒｙ）

