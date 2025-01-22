《中國要聞》佳兆業集團等２４﹒８億在深圳成立商務服務合夥企業

《經濟通通訊社２２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，深圳市福田佳之園商務服務合夥企業（有

限合夥）近日成立，執行事務合夥人為佳兆業旅遊科技（深圳）集團有限公司、深圳錦恒財富管

理有限公司，出資額約２４﹒８億元人民幣，經營範圍包括企業管理諮詢、會議及展覽服務、信

息技術諮詢服務等。合夥人信息顯示，該企業由佳兆業集團（０１６３８）、佳兆業正漢置業（

深圳）有限公司、佳兆業城市更新集團（深圳）有限公司等共同出資。（ｓｌ）

