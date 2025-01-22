《車企血戰》日產中國：未來３年東風日產新能源車研發投入超百億

《經濟通通訊社２２日專訊》日產與本田上月２４日宣布推進合併經營，據《新京報》最新

報道，對於中國市場會否有新策略，日產汽車在中國獨資企業日產（中國）投資有限公司（下稱

「日產中國」）回應稱，日產汽車在短期內將持續此前制定的戰略，長期則與本田汽車融合雙方

的人才與技術等資源，激發協同效應，提高中長期企業價值。



＊到２０２６年在中國市場推８款新能源汽車＊



在中國市場，日產汽車將以「Ｔｈｅ Ａｒｃ電弧計劃」為指引，到２０２６財年向中國市

場導入８款新能源汽車，包括５款日產品牌車型，覆蓋純電、插電混動、增程等多種動力路徑，

首款車型Ｎ７已在２０２４年廣州車展正式亮相。此外，日產汽車也將在中國進行更多研發投入

，招聘技術人才，未來３年東風日產新能源汽車板塊的研發投入將超過１００億元人民幣，技術

中心將擴招至４０００人。



長期來看，日產將與本田汽車一起，通過對雙方不同產品細分的車輛平台進行標準化統一，

打造更強產品，同時降低成本、提高開發效率，其中包含了加速全球汽車產品優勢互補（包括內

燃機車、混合動力汽車、插電式混合動力汽車和電動汽車）。這意味著雙方或將共同推動平台的

打造、產品的定義、技術的研發等。



目前日產汽車在中國有東風日產、東風日產英菲尼迪、東風日產啟辰三個品牌，本田汽車在

中國則有東風本田和廣汽本田兩個品牌。（ｓｌ）

