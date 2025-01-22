《中國要聞》中國鐵路：春運車票已售２﹒６億張，多個方向仍有票

《經濟通通訊社２２日專訊》據《央視新聞》報道，從中國鐵路獲悉，今日（農曆臘月廿三
）是北方小年，鐵路客流進入節前高峰期，全國鐵路預計發送旅客１３４０萬人次，計劃加開旅
客列車１３４６列。１月２１日，全國鐵路發送旅客１３１２﹒３萬人次。
中國鐵路表示，截至１月２２日９時，鐵路１２３０６已累計發售春運期間車票２﹒５７億
張，系統運行安全穩定，多個方向仍有餘票，旅客朋友可及時通過鐵路１２３０６查詢和購買。
（ｊｑ）
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22/01/2025 15:23
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）是北方小年，鐵路客流進入節前高峰期，全國鐵路預計發送旅客１３４０萬人次，計劃加開旅
客列車１３４６列。１月２１日，全國鐵路發送旅客１３１２﹒３萬人次。
中國鐵路表示，截至１月２２日９時，鐵路１２３０６已累計發售春運期間車票２﹒５７億
張，系統運行安全穩定，多個方向仍有餘票，旅客朋友可及時通過鐵路１２３０６查詢和購買。
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