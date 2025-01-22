  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

22/01/2025 15:23

《中國要聞》中國鐵路：春運車票已售２﹒６億張，多個方向仍有票

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《央視新聞》報道，從中國鐵路獲悉，今日（農曆臘月廿三
）是北方小年，鐵路客流進入節前高峰期，全國鐵路預計發送旅客１３４０萬人次，計劃加開旅
客列車１３４６列。１月２１日，全國鐵路發送旅客１３１２﹒３萬人次。
　
　　中國鐵路表示，截至１月２２日９時，鐵路１２３０６已累計發售春運期間車票２﹒５７億
張，系統運行安全穩定，多個方向仍有餘票，旅客朋友可及時通過鐵路１２３０６查詢和購買。
（ｊｑ）

樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美之間有可能做成「大刁」嗎？

21/01/2025 11:42

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處