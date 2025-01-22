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AH股新聞

22/01/2025 17:34

《中國要聞》內媒：消費降級內捲競爭，中國一年近三百萬餐廳關門

　　《經濟通通訊社２２日專訊》根據內媒近日不完全統計，２０２４年全年內地有近３００萬
家餐廳關閉，創下歷史新高，其中包括多個知名品牌。分析師指出，目前餐飲市場已出現供過於
求的現象，預計今年上半年將迎來另一波閉店潮。
　
＊中產資產縮水轉理性消費，餐廳供過於求加劇競爭＊
　
　　據內地餐飲業媒體《紅餐網》報道，過去一年，許多餐廳在不為大眾所知的情況下悄然退出
市場，涵蓋咖啡、烘焙、火鍋、茶飲、自助餐及速食等多種類型。「收縮」和「閉店」成為餐飲
業２０２４年度熱詞，撤離、退市、創始人跑路等負面消息此起彼伏，寒意襲人。
　
　　報道引述數據稱，過去一年中國約有３００萬家餐廳關閉，創歷史新高。業內分析認為，無
論是完全退出還是大規模關店，面臨的困境均相似。
　
　　從需求層面來看，外部環境的不確定性加劇，中產階級的資產縮水，使得大多數消費者的消
費行為變得更加理性，傾向於追求性價比高及具剛需的餐飲服務。客流量的顯著下滑，加之經營
成本居高不下，導致許多網紅餐飲店和高端餐廳逐漸失去市場競爭力，陷入困境。
　
　　在行業層面，目前中國的餐廳數量與人口數的比例達到１０００比７，在全球範圍內名列前
茅，這一數據顯示出中國餐飲市場的供過於求現象，進一步加劇了產業內部競爭，導致優勝劣汰
的局面。
　
＊料今年上半年中國餐飲業閉店潮更猛烈＊
　
　　分析指出，經歷了高速增長的中國餐飲業如今正面臨停滯甚至衰退的挑戰。如果今年經濟有
所回暖，到年底餐飲業可能會有所改善，但在此之前，行業的「大洗牌」幾乎是不可避免的。預
計在今年上半年，餐飲業將面臨更猛烈的閉店潮。
　
　　業內人士建議，餐飲企業應重視降本增效，穩住基本盤，特別是要控制食材、租金、人工及
雜項成本等四大支出。同時，「穩」將成為今年餐飲業發展的關鍵字，企業需謹慎經營，確保資
金流動。（ｊｑ）

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